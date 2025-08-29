AMP.- Thiago Àvila (Global Sumud Flotilla): "Quan els governs fallen, nosaltres naveguem"

Demana a la ciutadania que recolzi la "missió històrica als carrers, vaixells i xarxes"
Un dels membres del grup de coordinació de la Global Sumud Flotilla, l'activista Thiago Àvila, ha assegurat aquest divendres a Barcelona durant la presentació de les activitats i concerts previs a la partida de desenes de vaixells cap a Gaza aquest diumenge, que aquesta acció no hauria d'haver estat impulsada pels pobles, sinó pels governs: "Quan els governs fallen, nosaltres naveguem".
"No vam ser nosaltres els qui signem l'Estatut de Roma, la Convenció de Ginebra, la Carta de l'ONU: van ser els governs, i tenen el deure mantenir aquests acords vius i funcionant, però quan no ho fan, quan fallen, nosaltres naveguem", ha manifestat en una declaració als mitjans de comunicació.
A més, l'activista brasiler ha demanat que el moviment social des de terra sigui "tan fort com el moviment de mar" i ha assegurat que des de la coalició no pensen en els ciutadans com un suport, sinó com a participants d'aquesta missió que ha titllat d'històrica.
Àvila, que no ha desvetllat el nombre de vaixells que conformaran la flotilla ni les identitats dels participants al·legant que si donen aquesta informació "Israel la usarà per fer mal", sí ha dit que les embarcacions superaran a les quals en els últims 18 anys han intentat arribar fins a Gaza i que 26.000 persones s'han registrat per participar en aquesta iniciativa a tot el món.
"NO ELS TRACTIN COM A HEROIS"
L'activista també ha demanat a els qui vagin a acomiadar als participants que s'embarcaran el diumenge a Barcelona que "no els tractin com a herois" sinó com a militants i com a activistes perquè, encara que són conscients del risc al que s'exposen, no és comparable al que cada palestí sofreix a la Franja a Gaza cada dia.
Així mateix, ha assenyalat que la visibilitat és important per a les seves vides, perquè tem que els ataquin, però ha demanat a la població que no perdi el focus sobre l'objectiu final, que és trencar el cèrcol de Gaza i crear un corredor humanitari per garantir "una línia de vida que mantingui la capacitat del poble més valent i més inspirador del món": el palestí.
BARCELONA, EL PUNT DE PARTIDA
A preguntes d'Europa Press, Àvila ha explicat que la coalició Global Sumud Flotilla ha triat Barcelona com a punt de partida perquè després que les anteriors missions anaven derrotades per la "guerra burocràtica", van pensar que faltava un factor fonamental: la mobilització social.
Després de parlar amb moviments socials de Barcelona, de Catalunya i de la resta d'Espanya, van decidir partir des de la capital catalana, on el govern té la mateixa voluntat que una missió humanitària arribi a Gaza.
Ha precisat que, encara que no fos així, el poble està llest per complir amb la seva tasca: "La recepció va ser tan maca i tan valenta que triem que és aquí d'on necessitem sortir".
CUNNINGHAM, HICKEY I MOYNIHAN
En la presentació també s'ha escoltat la veu de l'actor Liam Cunningham, conegut pel seu paper en 'Joc de Trons', que ha dit que com a irlandès entén perfectament el que significa una ocupació, estar baix del poder d'un exèrcit molt poderós i sofrir una fam: "Els palestins, i especialment els gazians, estan patint el que vam patir a les nostres carns fa 150 anys".
"Això no va sobre política, va sobre éssers humans", ha subratllat Cunningham, que ha fet una crida a parar la fam i el genocidi en Palestina al més aviat possible.
També ha participat l'humorista, cineasta i escriptor Tadhg Hickey, que ha expressat que quan li pregunten per què posen en risc les seves vides embarcant-se, l'única resposta possible és "com els nostres governs continuen permetent l'exterminació del poble palestí?", així com l'activista irlandesa Karen Moynihan, que ha donat gràcies per l'amor, la solidaritat, el suport i la benvinguda que han rebut a Barcelona.
En aquesta travessia, que s'estima que durarà aproximadament una setmana, també participaran l'activista Greta Thunberg i l'exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
També pujaran al vaixell altres activistes, diferents artistes i representants polítics, com la coordinadora de Podem Balears i regidor de l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, i la diputada de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo.
En cadascun dels vaixells hi haurà també periodistes, metges i representants polítics, i alguns activistes representaran eixos concrets, ja que hi haurà embarcacions com la de la dona o una formada per veterans de l'exèrcit d'Estats Units.
La previsió és que la flotilla, que sortirà en comitiva el diumenge al matí, arribi a Tunísia el dijous 4 de setembre, des d'on sortiran altres vaixells per sumar-se a l'expedició.
Els organitzadors s'han mostrat esperançats a poder aconseguir el seu objectiu, malgrat possibles impediments per part del Govern israelià, ja que recorden que el 2008 es va aconseguir arribar per mar a Gaza.