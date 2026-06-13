Tallada la línia R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona) per avaria en la catenària

GIRONA 13 juny (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R3 de Rodalies es troba tallada aquest dissabte al matí entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona) a causa d'un tren detingut a la via per una avaria en la catenària.
Segons Adif, la incidència en les instal·lacions "s'ha produït, aparentment, per l'acció de persones externes a la infraestructura ferroviària sobre la catenària", informa a 'X'.
Protecció Civil de la Generalitat ha informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press que s'ha desactivat la prealerta del pla Ferrocat per aquest incident ja que s'ha establert transport alternatiu per carretera.