Tallada l'AP-7 en sentit nord a l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) per un accident

Kike Rincón - Europa Press
TARRAGONA, 14 (EUROPA PRESS)
L'autopista AP-7 està tallada aquest dissabte al matí en sentit nord a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant després d'un accident, segons ha informat el Servei Català de Trànsit via X.
El tall està provocant retencions i s'estan realitzant desviaments senyalitzats per la sortida 297 enllaçant amb la carretera N-340.
A més, l'AP-7 també està tallada a l'altura de l'Ametlla de Mar (Tarragona), per la qual cosa s'estan realitzant desviaments cap a l'N-340, i un segon accident a mig quilòmetre obliga a tallar un carril en el mateix municipi.