AMP.- Tallada l'AP-7 de Freginals a Ulldecona (Tarragona) per inundacions

TARRAGONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Les pluges d'aquest diumenge al Montsià (Tarragona) han obligat a tallar l'AP-7 entre Freginals i Ulldecona en tots dos sentits de la marxa per inundacions en la calçada cap a les 18.20.
Per aquest tall, a l'Hospitalet de l'Infant es fan desviaments obligatoris en sentit sud i a Ulldecona en sentit nord, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
A més, es mantenen tallades per pluja o inundacions la C-12 entre Amposta i Tortosa, amb desviaments senyalitzats, la T-331 entre Ulldecona i Santa Bàrbara, la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sènia, i l'N-340 entre Amposta i Alcanar.
Els Bombers de la Generalitat han rebut 173 avisos entre les 17.30 i les 20 hores per serveis derivats de les pluges, la major part a la comarca del Montsià (164), sobretot per inundacions en baixos, acumulacions d'aigua i persones atrapades en vehicles.
Protecció Civil ha informat via X cap a les 18.50 que s'ha interromput la circulació de la línia de Rodalies R16 arran d'un tren parat a Ulldecona per acumulació d'aigua a la via, per la qual cosa ha activat la prealerta Ferrocat.