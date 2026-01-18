Almenys 10 morts i 25 greus en descarrilar dos trens d'alta velocitat a Còrdova

ADAMUZ (CÒRDOVA), 18 (EUROPA PRESS)
Almenys deu persones han mort, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores del dispositiu d'emergències, després del descarrilament, registrat sobre les 19.45 d'aquest diumenge, d'un tren amb unes 300 persones i que cobria el trajecte Màlaga-Madrid, ocorregut en els desviaments d'entrada a la via 1 de l'estació d'Adamuz (Còrdova), la qual cosa va provocar que el vehicle envaís la via contigua.
A més, 25 persones han resultat ferides, segons ha informat el Servei d'Emergències 112 Andalusia a les seves xarxes socials, consultades per Europa Press.
Per la via contigua circulava un tren procedent de Madrid i amb destinació Huelva, que també va descarrilar com a conseqüència de l'incident, segons informava Adif a través del seu compte oficial a la xarxa social 'X', consultada per aquesta agència.
Així mateix, el 061 ha informat a les seves xarxes socials que ha desplegat un ampli dispositiu davant de l'incident, que inclou cinc UVIs mòbils, un vehicle de suport logístic i quatre unitats del Dispositiu de Cures Crítiques d'Urgència (DCCU), per atendre els ferits i coordinar l'assistència al lloc.
El conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha elevat el Pla Territorial d'Emergències de Protecció Civil a Andalusia en fase 1, afectant Còrdova.
El Servei d'Emergències 112 Andalusia informa a través d'una publicació en xarxes socials que Adif ha habilitat el telèfon 900101020 per atendre els familiars de les víctimes. A més, han activat tres punts d'assistència a Madrid, Huelva i Còrdova.
La Comunitat de Madrid ha posat a disposició de la Junta d'Andalusia els hospitals madrilenys i els equips de Summa 112 de la regió després de l'accident ferroviari produït aquest diumenge a Adamuz.
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que està "molt pendent" de l'accident. "El Govern està treballant amb la resta d'autoritats competents i els serveis d'emergència per auxiliar els passatgers", ha explicat en un missatge en el seu compte de la xarxa social X.
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha informat a través de les seves xarxes socials que és al Centre de Gestió de Xarxa H24 d'Adif "seguint la informació del greu accident ferroviari en Adamuz", i que "l'última informació que arriba és molt greu".
"Les últimes unitats del tren Iryo que anava direcció Madrid han descarrilat, envaint aquests cotxes la via contrària per la qual en aquest moment circulava un tren de Renfe en direcció Huelva. L'impacte ha estat terrible provocant que les dues primeres unitats del tren de Renfe sortissin despedides", detalla.
El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha indicat en una publicació de 'X' que el Servei d'Emergències 112 Andalusia ha enviat serveis d'emergència i suport logístic a la zona "per ajudar en tot el que sigui necessari". "Estem molt pendents de les persones afectades", ha precisat.
La vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, també a través d'un missatge difós en el seu compte oficial a 'X', ha indicat que estan "molt pendents" dels treballs d'emergències a Adamuz. "Tot el meu ànim als passatgers dels trens que han descarrilat; gràcies als professionals que treballen sobre el terreny", ha manifestat.