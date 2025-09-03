AMP.- 'Sirat', 'Romería' i 'Sorda', candidates a representar a Espanya en la propera edició dels Oscar

Óliver Laxe, Carla Simón i Eva Llibertat, directors de les tres cintes seleccionades, ho veuen com una "oportunitat" i un "somni"
MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -
'Sirat', d'Óliver Laxe, 'Romería', de Carla Simón i 'Sorda', d'Eva Llibertat, han estat les tres pel·lícules seleccionades per optar a representar a Espanya en la propera edició dels Oscar, la número 98, en la categoria de Millor Pel·lícula Internacional.
El proper 17 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà a Espanya en els premis de l'Acadèmia d'Hollywood. En aquesta ocasió, un total de 57 llargmetratges, estrenats entre l'1 d'octubre de 2024 i el 30 de setembre de 2025, han optat a la preselecció.
L'actriu Emma Suárez (guanyadora fins a en dues ocasions del Goya a Millor Actriu protagonista per 'El gos de l'hortolà' i 'Julieta') i l'actor Juan Diego Botto (nominat en diverses ocasions), membres tant de l'Acadèmia espanyola com de la de Hollywood, han estat els encarregats d'anunciar les tres pel·lícules preseleccionades, acompanyats pel president de l'Acadèmia Fernando Méndez-Leite i la notària Eva Fernández Medina.
"Estic molt content perquè estem demostrant que la gent té set de pel·lícules que siguin honestes. 'Sirat' s'ha fet amb una vocació de públic, de cuidar-los i de servir-los. Crec que a Espanya estem en un moment molt maco a Espanya, amb molt bones mirades, molt rigoroses i molt nobles", ha afirmat Laxe en una videotrucada des dels carrers de París, després de conèixer-se la preselecció.
ÓLIVER LAXE: "AlS AMERICANS ELS VA LA MARXA"
El cineasta ha explicat que la pel·lícula ha connectat "molt bé" amb el públic americà que està acostumat a "experiències fortes". "Tenim una super oportunitat. Els veiem de gom a gom. Als americans els va la marxa i 'Sirat' és excitant i no deixa a ningú indiferent. Els agrada aquest tipus de viatges", ha comentat.
Així mateix, ha destacat la col·laboració de la distribuïdora americana Neon --que ja va promocionar films guanyadors com 'Anora' o 'Paràsits'-- i ha assegurat que són "bastant" optimistes amb les opcions de la cinta. "Sortim en les travesses, per la qual cosa tenim màxima il·lusió. Crec que tenim una oportunitat bastant bona", ha recalcat.
Els productors de 'Sirat', Esther García, Agustín Almodóvar i Guillermo Farré, --presents en l'Acadèmia de Cinema-- han estat cauts i han recordat que s'ha d'esperar al 17 de setembre per saber què pel·lícula serà la candidata, si bé auguren una carrera llarga i costosa. Per la seva banda, Almodóvar ha assenyalat que l'Acadèmia de Hollywood ha canviat "molt" recentment perquè "s'ha obert al món", alguna cosa que xoca amb la política "trumpista d'elevar murs".
"Jo vaig entrar a Hollywood en 2007 i era complicadíssim entrar, però curiosament hi ha hagut un fenomen molt interessant en l'acadèmia americana en contraposició amb la política trumpista d'elevar murs. L'acadèmia s'ha obert al món i ha convertit el cinema en una mena de esdeveniment cultural universal", ha destacat.
En aquest sentit, creu que 'Sirat' és "molt oportuna" per a Hollywood perquè "es comunica molt bé i és molt expressiva més enllà del llenguatge" i ha destacat la importància d'haver guanyat el màxim guardó a Cannes. "El Festival de Cannes s'està convertint en un dels principals prescriptors de les pel·lícules que estaran a la temporada de premis. Això ens dona també un valor molt interessant", ha enaltit.
Per la seva banda, la cineasta Carla Simón i la productora María Zamora, presents a l'Acadèmia, han reconegut que la carrera cap als Oscar és "hostil" i que és difícil compartir espai perquè "tots fan la seva campanya alhora". "Aquesta preselecció és una empenta a nivell internacional i també té molt impacte a nivell nacional", ha comentat Zamora.
CARLA SIMÓN: "DONA SEGURETAT DE CONTINUAR FENT PEL·LÍCULES"
Per la seva banda, Simón ha afirmat que és una oportunitat "increïble" perquè et col·loca en el "mapa" i també perquè "dona la seguretat de continuar fent pel·lícules". La realitzadora ha precisat que la sida --tema que aborda 'Romería'-- és "molt particular" a cada país, però és un "estigma en qualsevol lloc".
"A Espanya té molt a veure amb la crisi de l'heroïna, no obstant això, a Estats Units té molt a veure amb la comunitat homosexual o a Regne Unit amb la migració africana. Pensava que seria una història realment molt local, molt nostra però m'he adonat que és un tema que toca per l'estigma i el tabú, que és el mateix en tots costats", ha explicat.
Així mateix, ha assegurat que sempre és un "honor" quan ets escollit en aquesta terna pels companys. "Jo sento que aquest any són pel·lícules que les sento molt grans. I això també és alguna cosa que crec que a poc a poc es va guanyant confiança amb el cinema independent, que implica també donar-li més pressupost i que nosaltres puguem fer les pel·lícules com les imaginem. I això també fa que viatgin més lluny", ha afegit.
EVA LLIBERTAT: "SORDA CONNECTA AMB ELS PÚBLICS DE QUALSEVOL PAÍS"
La cineasta Eva Llibertat, directora de 'Sorda', també ha participat en l'acte a través d'una videotrucada en la qual ha afirmat que la preselecció és "més que un somni" i admet que la pel·lícula està connectada amb el públic perquè "aborda una experiència lamentablement bastant desconeguda, però alhora molt propera".
"'Sorda' té alguna cosa, no sé si cridar-ho universal, però que connecta amb els públics de qualsevol país. Al final es parla d'emocions i el que se'ns transmet en els festivals és que per primera vegada, gràcies a la pel·lícula, descobreixen una realitat que els afecta emocionalment", ha assenyalat la realitzadora.
Durant la seva intervenció, Eva Llibertat ha elogiat a Carla Simón i a Óliver Laxe, a els qui ha qualificat de "referents". "M'encanta tot el que ha fet Carla Simón. Ha estat un referent pel meu. Recordo veure 'Estiu 1993' i sentir que em donava un empujoncito al meu com a creadora", ha comentat.