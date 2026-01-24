AMP.- Rodalies seguirà suspesa a Catalunya aquest diumenge i es treballa "a contrarellotge"

Alberto Paredes - Europa Press
Paneque considera "encertada" la decisió de suspendre fins garantir la seguretat
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciat que el servei de Rodalies a Catalunya seguirà suspès aquest diumenge i ha considerat "encertada" la decisió de suspendre'l fins garantir la seguretat.
Ho ha declarat als periodistes aquest dissabte a última hora de la tarda a la seu del Departament després d'encapçalar una reunió amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, entre altres.
Sobre la possibilitat de reprendre Rodalies dilluns, ha contestat que treballen a contrarellotge, i amb més equips d'Adif, per tenir revisats i a punt tots els llocs amb problemes.
Segons resultin els treballs intensos del cap de setmana, el Govern dirà si hi ha servei la setmana vinent, i n'informarà als ciutadans diumenge, amb temps, de què passarà dilluns, ha dit.
12 EQUIPS TREBALLANT
Ha explicat que Adif els informa que avancen els treballs en els punts detectats amb problemes, i n'ha destacat dos: aquest mateix dissabte quedarà reparat un de l'R1 a Badalona (Barcelona), i s'està treballant sobre el despreniment a la sortida de la zona del Garraf (Barcelona).
Hi ha 12 equips actuant en els punts amb problemes com aquests dos, que la consellera ha destacat com a "punts crítics".
Paneque ha agraït el civisme dels ciutadans, i que els partits del Parlament han estat seriosos i rigorosos i "no han aprofitat" la situació.
Preguntada sobre com recuperar la confiança ciutadana, ha contestat que es tracta de treballar en els problemes actuals, i també d'afrontar la situació estructuralment perquè no es repeteixi aquesta situació.
ALTERNATIVES DE TRANSPORT
Quant a les alternatives de transport, han reforçat les línies interurbanes de bus habituals a Catalunya, i han incorporat més busos "per absorbir aquells usuaris que no puguin estar utilitzant Rodalies".
"A la zona de ferrocarrils tenim absorció d'usuaris d'al voltant del 30%, 30-32%, i en els interurbans tenim absorció d'usuaris del 53%", ha xifrat.
Ha destacat que els transports alternatius es van incrementar "des del primer dia, per poder complementar el dèficit de la mobilitat de Rodalies".
"Estem absorbint una part no poc important d'usuaris, i que ajuda a la mobilitat dels catalans i catalanes i a fer la vida una mica més fàcil en aquesta situació", ha afegit.
Quant a l'anunci d'aquest dissabte que el Govern demanarà a les operadores la gratuïtat del servei fins que es recuperi la plena normalitat, ha reafirmat que així serà "fins que el sisteme estigui operant d'una manera fiable i sostinguda".
METEOROLOGIA
La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha dit que diumenge es calmarà el temporal, encara que a la nit tornaran nevades en alguns punts (avís de 3 sobre 6, però a cotes altes).
Ha afegit que segueix la tendència que pot fer d'aquest hivern una estació excepcional de pluja a Catalunya.