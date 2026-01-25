AMP.- Rodalies funcionarà aquest dilluns a la línia R2 i parcialment a les R1 i R4

Lorena Sopêna - Europa Press
El servei es reprendrà a les 6.00 i hi haurà servei gratuït un mes
BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -
El servei de trens de Rodalies a Catalunya es reprendrà aquest dilluns totalment a la línia R2 i parcialment a les R1 (no de Blanes a Maçanet-Massanes), i R4 (funcionarà de Terrassa a Martorell Central i de Sant Sadurní a Sant Vicenç de Calders), i també parcialment els serveis de Regionals.
Ho han anunciat aquest diumenge per la tarda en roda de premsa el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, després de la reunió de seguiment de l'estat de la xarxa ferroviària.
La consellera ha dit que el servei es reprendrà a les 6.00, encara que no descarta desajustaments en ser un dia en què es reprèn Rodalies, i ha afegit que hi haurà servei gratuït un mes.
A "LES LÍNIES DE MÉS DEMANDA"
Paneque ha destacat que "les línies de més demanda, R1, R2 i R4, es mantenen en una operativa pràcticament en tot el seu recorregut", i que concentren fins a 300.000 usuaris.
"Per això concentràvem totes les accions precisament en aquestes tres línies", ha dit, i ha insistit que hi haurà transport alternatiu a la xarxa.
A més, pensant en les afectacions a les ciutats de Lleida i Tarragona, "es faran circular 4 nous serveis Avant, que impliquen 500 places, entre Lleida, Camp de Tarragona i Barcelona Sants": 2 d'anada i 2 de tornada, amb gratuïtat sempre que es reservi plaça.
ACORD ADIF-SEMAF
Santano ha dit que Adif ha acordat amb el sindicat Semaf un procediment per determinar que les vies estan operatives, i s'anirà reprenent així tot el servei de Rodalies.
En preguntar-se-li si es té la garantia que dilluns els maquinistes seran al seu lloc de treball, ha contestat textualment que no n'hi ha cap dubte.
"Els maquinistes han signat un document juntament amb Adif que estableix el procediment que estem seguint per garantir la plena operativitat de les vies", ha afirmat.
ACTUACIÓ IMMEDIATA EN ALMENYS 23 PUNTS
Santano també ha dit que s'estan inspeccionant 69 punts (es preveu acabar d'inspeccionar-los entre aquest diumenge i dilluns): en alguns es pot requerir actuació immediata.
A més hi ha 23 punts sobre els quals ja s'ha decidit que hi haurà actuació immediata, perquè ja estaven planificats però ara es declaren d'actuació immediata.
GRUP DE TREBALL SOBRE CANVI CLIMÀTIC
I ha anunciat que els governs central i català han acordat crear un grup de treball per treballar a mig termini en l'impacte del canvi climàtic en el servei de tren.
"D'aquí han de sortir mesures que, o bé el Ministeri o bé la Generalitat, haguem de convertir segurament en obra pública de major o menor envergadura", per minimitzar l'impacte del canvi climàtic, que ha qualificat d'indubtable.