Richard Gere en el X aniversari d'Open Arms: Netanyahu "ha d'anar-se'n"

Un sopar benèfic reuneix Urtasun, Menor, Serrat, Buenafuente, Bandini i Rossy de Palma
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'actor Richard Gere ha participat aquest dilluns a Barcelona en un sopar benèfic pel desè aniversari de l'ONG Open Arms, on ha mostrat el seu suport a Palestina i ha apostat perquè dimiteixi el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu: "Ha d'anar-se".
Ho ha declarat als mitjans abans de participar en el sopar, que s'ha celebrat a la Llotja de Mar de Barcelona i ha congregat nombrosos artistes i polítics, a més del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Eva Menor.
"Els espanyols haurien d'estar molt orgullosos d'aquesta organització. I, de debò, sentin-se orgullosos com a espanyols que un grup extraordinari de persones estigui fent l'obra de Déu per ajudar els necessitats", ha dit Gere sobre l'ONG al costat del seu fundador, Òscar Camps.
Urtasun ha valorat com "absolutament extraordinari" que persones com Gere mostrin el seu suport a la feina d'Open Arms, que ha definit com a extraordinària.
En aquest sentit, ha apel·lat al líder de Vox, Santiago Abascal, que va apostar per enfonsar el barco de l'ONG, ha dit: "El que cal enfonsar no són els vaixells que salven vides, que hem de protegir-los; el que hem d'enfonsar són els feixistes que els persegueixen".
Òscar Camps ha recordat a Abascal que "rescatar no és una opció, és una obligació" que s'ha de complir sense tenir en compte la procedència, la nacionalitat o la religió de la persona que estigui en perill.
"Quan les ONGs no estem en el mar, no passa res, segueixen morint, segueixen ofegant-se i quan hi som ho visibilitzem. Visibilitzem aquesta absència d'humanitat. Ho hem pogut veure a Gaza també", ha reivindicat.
'PERFORMANCE'
El sopar benèfic també ha tingut al presentador i humorista Andreu Buenafuente, que ha afirmat que Open Arms és una "organització molt complexa" que costa molts diners i que fa una feina excepcional.
Per a la cantant Rigoberta Bandini, l'ONG és una de "les poques coses maques que han passat els últims anys", i ha criticat el discurs incongruent de l'extrema dreta sobre els migrants.
L'actriu Rossy de Palma ha lamentat la "tragèdia humana" que es viu en la Mediterrània i ha criticat els interessos darrere de les fronteres geopolítiques, ja que, per a ella, cap persona és il·legal.
Abans de la gala, tots els assistents, entre els quals també hi havia el cantautor Joan Manuel Serrat i la futbolista Irene Paredes, han participat en una 'performance' de la Fura dels Baus on han utilitzat xiulets que portaven penjats del coll amb la bandera de Palestina.