Reobertes les rondes de Barcelona després de les manifestacions de docents en vaga

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La Ronda Litoral (B-10) i la Ronda de Dalt (B-20) han restablert la circulació després dels talls de primera hora del matí d'aquest dimarts provocats per manifestacions de docents en vaga.
A la B-10, el tall afectava tots dos sentits, adreça nord entre el quilòmetre 10 i 17 amb 7 quilòmetres de retencions i adreça sud entre el quilòmetre 9,5 i 3 amb 5,5 quilòmetres de retencions, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
La B-20 estava tallada en tots dos sentits en el tram de Santa Coloma de Gramenet.