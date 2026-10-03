Protecció Civil enviarà aquest dissabte un ES-Alert davant d'un possible "minihuracà mediterrani"

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil enviarà aquest dissabte a la tarda un ES-Alert als mòbils a les comarques del litoral i prelitoral català --a excepció de les Terres de l'Ebre--, a més de totes les comarques de Girona i el Moianès (Barcelona), davant de la possibilitat d'un "minihuracà mediterrani", que podria deixar 200 litres per metre quadrat en 6 hores en alguns punts.
La sotsdirectora general de coordinació i gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat aquest dissabte restringir "les activitats que impliquin mobilitat" des de les 20.00 d'aquest dissabte fins a aquest diumenge a les 14.00 en una compareixença junt amb la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca i el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
Concretament, la Generalitat limitarà la mobilitat, excepte serveis essencials i causes de força major, amb la suspensió d'activitats en el mitjà natural, esportives i culturals; a més de mercats, fires i altres activitats a l'aire lliure, ha detallat en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
Protecció Civil, a més, està en contacte amb els ajuntaments de les localitats afectades per tancar camins que puguin quedar afectats i per treballar en la senyalització.
INUNCAT
El pla Inuncat està activat en fase d'emergència i el Meteocat ha activat una alerta per intensitat i acumulació de pluja amb perill molt alt i afectació extensa, amb la previsió que el temporal aconsegueixi el seu màxim durant la nit d'aquest dissabte i la matinada del diumenge i comenci a remetre a partir de la tarda del diumenge.
Segalà ha detallat que els avisos del Meteocat estaran en vigor des de les 18.00 d'aquest dissabte fins a les 18.00 del diumenge o fins a la mitjanit, depenent de l'evolució de la tempesta.
El cap de predicció ha destacat que el fenomen meteorològic previst, un sistema convectiu de mesoescala, és "excepcional", i que es podran acumular més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i 90 litres per metre quadrat en 3 hores.