Protecció Civil envia un Es-Alert en Terres de l'Ebre i Baix Camp (Tarragona) per fort vent

David Zorrakino - Europa Press
TARRAGONA 14 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dissabte a les 8.50 hores del matí un missatge Es-Alert a Terres de l'Ebre i Baix Camp (Tarragona) davant de la previsió de fort vent.
En el missatge es demana evitar desplaçaments i activitats en l'exterior durant tot el dia, informa Protecció Civil.
Segons han informat via 'X' també s'han activat les proteccions de les línies elèctriques, que desconnecten temporalment les infraestructures, davant de les incidències que s'han concentrat majoritàriament en el Baix Ebre.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís d'observació per ratxes de vent "extremadament fortes" amb possibilitat de superar els 144 quilòmetres per hora a les comarques del Monstià, Baix Ebre, Baix Camp i Ribera d'Ebre (Tarragona).
Fins a aquest dissabte al matí el telèfon d'emergències 112 ha rebut 6.739 trucades per l'episodi de vent a Catalunya i, des de la mitjanit d'aquest dissabte s'han rebut un centenar d'avisos, segons informen en una anotació en 'X'.