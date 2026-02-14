Protecció Civil demana "extremar la prudència" davant de l'episodi de vent i limitar activitats

S'esperen onades de més de quatre metres a la costa de Girona i nevades intenses al Pirineu
BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
La sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha demanat "extremar la prudència" davant de l'episodi de vent aquest dissabte a Catalunya i ha recordat la recomanació d'evitar desplaçaments i activitats en l'exterior, per la qual cosa ha demanat adaptar o suspendre actes com les celebracions de Carnestoltes per garantir la seguretat de les persones.
Així ho ha dit en atenció als mitjans juntament amb el cap de l'Àrea de Predicció Meteorològica de Catalunya, Santi Segalà, que ha explicat que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevat a nivell 5 sobre 6 l'avís per vent després de registrar-se ratxes de més de 130 km/h al sud de Catalunya i davant de la previsió que l'episodi s'intensifiqui al Pirineu, Prepirineu i Empordà (Girona).
Ha detallat que la majoria d'incidències que s'han registrat estan relacionades amb la caiguda d'arbres i objectes en la via pública, danys en vehicles estacionats i afectacions en cobertes i plaques solars.
També ha explicat que s'ha registrat una incidència elèctrica a la zona d'Amposta (Tarragona) amb uns 1.700 abonats afectats que les companyies subministradores esperen resoldre en les properes hores.
ONATGE I NEVADES
El temporal deixarà ones de més de quatre metres en el nord del Cap de Creus (Girona) i nevades intenses en la vessant nord dels Pirineus (Lleida), on podrien superar-se els 20 centímetres per sobre de 1300 metres.
Protecció Civil manté el pla Ventcat en alerta i ha enviat missatges per evitar desplaçaments i activitats a l'aire lliure en algunes comarques; el 112 ha rebut 378 trucades i els Bombers de la Generalitat més de 300 avisos sense ferits greus.