AMP.- Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort a Sabadell (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Va morir a l'hospital, que va activar els mecanismes de protecció a la infància
BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -
Els pares d'un nadó de 3 mesos mort la matinada de divendres a Sabadell (Barcelona) han ingressat en presó provisional després de ser detinguts per la seva presumpta relació amb les lesions del nadó.
Són en presó provisional, comunicada i sense fiança per presumpte maltractament habitual amb resultat de mort, informa el TSJCat en un comunicat aquest diumenge.
Només van contestar algunes preguntes dels seus advocats en ser detinguts i posats a disposició judicial i comparèixer davant de la magistrada titular de la plaça 3 de la secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Sabadell, afegeix el comunicat.
Va morir a l'Hospital Taulí de Sabadell, on havia estat ingressat per lesions, i els responsables mèdics del centre van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat, informen fonts del Departament de Salut.
Aquestes mateixes fonts han explicat que la Inspecció Sanitària del Departament farà les actuacions d'ofici necessàries en aquests casos, com verificar el funcionament dels procediments.
Quant a les investigacions en curs, les institucions implicades col·laboren amb les autoritats competents i actuaran "amb la màxima transparència compatible amb la protecció dels menors", la confidencialitat de dades clíniques i el respecte al procediment en curs.
ALBERT DALMAU
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat aquest diumenge via X que aquesta mort "commou profundament" i ha agraït la tasca del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d'Esquadra.
Ha considerat necessari respectar ara la investigació judicial i confiar que "s'esclariran els fets i s'actuarà amb tota la contundència que correspongui".