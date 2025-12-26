AMP.- La pluja fins dissabte a Catalunya pot superar 100 l/m3 en 24 hores al nord-est i el sud

BARCELONA 26 des. (EUROPA PRESS) -
L'acumulació de pluja pot superar els 100 l/m3 en 24 hores des d'aquest divendres a la nit fins dissabte a Girona i a les Terres de l'Ebre (Tarragona), informa Protecció Civil de la Generalitat via X.
Ha demanat molta prudència perquè, amb les pluges ja caigudes fins ara, "el terreny està molt saturat i les conques porten molta aigua".
Així, el temporal a Catalunya continuarà aquest dissabte i afectarà sobretot al nord-est i al sud.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de la Generalitat preveu que continuïn tant la pluja com l'alteració marítima.
La precipitació acumulada entre el dijous de Nadal i aquest divendres de Sant Esteve (fins a les 19) supera els 100 mm a parts del Montseny, Guilleries, Collsacabra, Garrotxa, nord-est del Ripollès i Alt Empordà, amb 142 mm a Cantonigròs; i també hi ha màximes de més de 50 mm al sud de Catalunya.