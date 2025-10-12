Parlon anuncia una ES-Alert a 5 comarques de Tarragona i que l'Inuncat passa a Emergència

El Govern central ofereix la UME o altres mitjans i la Generalitat ho demanarà si cal
TARRAGONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciat que 5 comarques de Tarragona (Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Terra Alta) reben aquest diumenge sobre les 21.30 una ES-Alert per les pluges i que el pla Inuncat passa a nivell Emergència.
En declaracions emeses a TV3 i recollides per Europa Press, ha dit que l'alerta a les comarques implica per a aquest dilluns reduir la mobilitat, teletreballar qui pugui, quedar-se a casa si és possible i suspendre classes.
El Govern ha ofert mitjans, inclosa la Unitat Militar d'Emergències (UME): "Els tindrem en compte per si fos necessari així fer-ho".
LA SITUACIÓ POT ALLARGAR-SE
"Demanem molta prudència a la població", ha dit davant de les pluges d'aquest diumenge i també davant del que pugui passar durant la nit i aquest dilluns.
"Són fenòmens meteorològics difícils de preveure quant a la intensitat", ha advertit.
"Les properes hores, tal com se'ns ha dit en la reunió del Meteocat, el fenomen meteorològic de pluges torrencials pot variar, pot tenir estaticitat", i per això cal minimitzar riscos i minimitzar també desplaçaments.
Els Bombers de la Generalitat coordinen la situació aquest diumenge des del centre de comandament avançat a Tortosa (Tarragona), "prioritzant totes les tasques de salvament" que vagin sorgint.
Ha destacat com a exemple rescatar els qui puguin estar atrapats a les carreteres en general i a l'AP-7 en particular, autopista on "les persones que hi eren han quedat alliberades".
Tot aquest diumenge s'ha prioritzat l'atenció a les persones, ha dit, i ha afegit que dilluns hi haurà temps per "valorar amb el territori els danys materials".
AMPOSTA I FREGINALS
"Durant la nit d'avui a diferents municipis, en el cas per exemple d'Amposta, tenim persones que s'estan atenent per part de l'Ajuntament i també dels serveis nostres de Creu Roja que hem activat", ha afegit.
També ha al·ludit a Freginals, on unes 150 persones reben la mateixa atenció aquest diumenge per la nit.