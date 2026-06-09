AMP.- Papa.- Lleó XIV demana als catalans construir "unitat" en una homilia en català i castellà

Alberto Paredes - Europa Press
Barcelona és una "llar àmplia i oberta a la fraternitat cristiana" més enllà de tota polarització
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha pronunciat aquest dimarts una homilia en l'altar major de la Catedral de Barcelona en català i castellà, en la qual ha cridat als barcelonins i catalans a ser "constructors d'unitat" davant d'un món estripat per guerres i divisions.
"Amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres" han estat les seves primeres paraules.
Robert Prevost ha recordat les paraules de Joan Pau II "quan, en la seva visita aquí, lloava l'ànim acollidor que al llarg de la història ha portat barcelonins i catalans, vosaltres, a compartir ciutadania humana i cristiana amb innombrables gents".
Acompanyat del cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, el pontífex ha oficiat la pregària de l'hora sexta a la qual assisteixen el cabildo, la cúria diocesana, voluntaris, seminaristes i formadors.
Es tracta del primer acte de Lleó XIV a Barcelona en una estada de dos dies i que ve precedida de la seva visita a Madrid, abans d'anar a Canàries.
"LLAR ÀMPLIA I OBERTA A LA FRATERNITAT"
Ha afegit que "aquesta ciutat i aquesta regió són una llar àmplia i oberta a la fraternitat cristiana" on germans i germanes es lliuren per construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització.
"Crist és l'Espòs que ens va estimar primer, Ell és també el Cap al qual estem units com a membres d'un únic organisme, uns al servei d'uns altres, homes de tota tribu, llengua, poble i nació" , ha dit.
Ha insistit en el seu missatge d'unitat: "En la riquesa dels dons rebuts, som forts perquè estem units, i estem units perquè estem animats pel mateix Esperit, l'Esperit de Crist, que és Esperit de comunió per a la salvació de tots".
"Per tant, és important, per a cadascun de nosaltres, no permetre que res destrueixi la unitat en la qual Déu ens ha constituït i cap a la plenitud a la qual ens condueix dia rere dia", ha afegit.
El Papa ha dit que "l'Església és fruit d'un acte d'amor que la precedeix i que ve de Déu i, abans de res, creix deixant-se estimar per Ell, unida, amb cor humil i agraït, perquè només qui es deixa estimar per Déu pot construir, amb els altres, les obres de l'amor".
Lleó XIV ha visitat la cripta per resar davant del sepulcre de Santa Eulàlia: "En un món estripat per guerres i divisions, en una societat cada vegada més fragmentada i individualista, volem ser 'màrtirs', és a dir, testimonis i profetes d'unitat, d'acolliment, de concòrdia i de pau, fins i tot a costa de sacrificis i renúncies".
CRIPTA DE SANTA EULÀLIA
I ha afegit: "Com la verge Eulàlia i punts altres màrtirs, volem respondre el nostre 'sí', disposats, en el que sigui necessari, a morir a nosaltres mateixos, a perdre'ns per retrobar-nos, a renunciar al superflu per construir sobre el que és essencial i dura per sempre".
Ha visitat el claustre i la font eucarística 'Ou com balla', ha signat en el Llibre d'Or i ha sortit a l'exterior a saludar al nombrós públic congregat en els voltants de la Catedral.
A les 20 tindrà lloc la segona Vigília d'oració del Papa en aquest viatge a Espanya, després de la celebrada el dissabte a la plaça de Lima de Madrid, i que aquesta tarda se celebrarà en l'Estadi Olímpic 'Lluís Companys' en Montjuïc.