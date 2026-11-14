Un mort en un xoc entre dos camions talla l'AP-7 a Mont-roig del Camp (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un camió ha mort i el de l'altre camió implicat ha resultat ferit menys greu aquest dissabte al matí després de xocar al quilòmetre 274 de l'AP-7 a Mont-roig del Camp (Tarragona), el que se suma a la bolcada d'un tercer camió al quilòmetre 273,1, per la qual cosa la via està tallada en aquest punt en sentit Barcelona.
Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press, en les quals ha dit que els treballs per retirar el camió bolcat (que transportava enciams) es poden allargar unes 10 hores, i es fan desviaments per la sortida 281 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) per enllaçar amb l'A-7.
CAMIÓ BOLCAT
Sobre el camió bolcat, ha detallat que se n'ha de retirar la càrrega i que es tracta d'un procés "complex", en què seran necessàries més de dues grues de diferent tipologia.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís per aquest accident a les 4.52 hores i s'han activat 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 8 unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Les causes de l'accident s'estan investigant i el conductor ferit ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Tarragona).
REOBERTA L'AP-7 A SANTA MARGARIDA
D'altra banda, s'ha resolt la incidència a l'AP-7 a Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), després d'un accident entre un camió i una furgoneta, per la qual cosa l'autopista s'ha reobert totalment en aquest punt.
A més, Trànsit informa que es manté un carril tallat a l'AP-7 a Tarragona en sentit sud per un camió accidentat, tot i que no hi ha retencions en aquest tram.