AMP.- Mor l'actriu Itziar Castro als 46 anys

MADRID, 8 des. (EUROPA PRESS) -

L'actriu catalana Itziar Castro ha mort aquest dijous a Lloret de Mar (Girona) als 46 anys, segons ha confirmat a Europa Press la directora de la seva agència de representació Gabriela Defty.

La intèrpret, coneguda per participar en pel·lícules com a 'Pieles' o 'Campions' o sèries com 'Vis a vis' o 'Por H o Por B', ha mort per causes que encara es desconeixen, segons ha indicat aquest divendres.

"És amb profund dolor que informem de la defunció de la talentosa actriu Itziar Castro, ocorreguda la passada nit del 7 de desembre", han manifestat posteriorment la família i amics de l'artista en un comunicat difós per la seva agència de representació, Bedelka Talent.

En el mateix, han assenyalat que "amb una carrera destacada en la indústria de l'entreteniment, Castro va deixar una petjada inesborrable amb la seva notable actuació i carisma", i han subratllat que també va ser "una incansable lluitadora pels seus ideals".

"La seva contribució al món de l'art i el seu incansable treball per la igualtat i la justícia social romandran com un llegat perdurable de la seva passió i compromís", han asseverat, per demanar respecte per a la família de Castro "durant aquest difícil període de dol". Així mateix, han indicat que en els propers dies s'anunciaran detalls sobre esdeveniments commemoratius per a "aquells que desitgin retre homenatge".

La notícia de la defunció de l'artista ha estat avançada en el matí d'aquest divendres pel director de cinema Frankie de Leonardis, proper a Castro, a la xarxa social X, on ha compartit les mateixes paraules que el comunicat de la família i amics.

Castro (Barcelona, 1977) va començar la seva carrera l'any 2022 en el llargmetratge 'Noche de fiesta', després del que va participar en diferents sèries de televisió i pel·lícules, destacant entre elles la cinta 'Blancanieves', de Pablo Berger.

L'any 2017 va formar part de la pel·lícula 'Pieles', d'Eduardo Casanova, que li va valer ser nominada al Goya a Millor actriu revelació. Posteriorment, el 2018 es va incorporar a l'elenc de la sèrie 'Vis a vis, on va guanyar encara més visibilitat com a intèrpret.

L'actriu, que també va desenvolupar la seva carrera en musicals o teatre, va participar posteriorment en pel·lícules com 'Matar a Dios' o 'Campeones', va ser la professora d'interpretació de 'Operación Triunfo' 2018 i va formar part de la sèrie 'Por H o por B', d'HBO Espanya, o 'Érase una vez... pero ya no', de Netflix.