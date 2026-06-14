AMP.- Milers de docents i famílies marxen a Barcelona per un gran acord per a l'educació pública

Lorena Sopêna - Europa Press
Els organitzadors xifren l'assistència en 25.000 i la Guàrdia Urbana en 7.000
BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -
Milers de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Barcelona sota el lema 'Frenem l'emergència social i educativa' reclamant un gran acord per a l'educació pública, convocats pels sindicats Ustec·Stes, CGT Ensenyament, Intersindical, COS i CNT.
Els organitzadors han xifrat l'assistència a la manifestació en 25.000 persones, mentre que segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona han participat unes 7.000 persones.
La marxa ha començat poc després de les 12 hores en l'encreuament entre l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia i al capdavant de la capçalera estaven els representants dels sindicats organitzadors amb una pancarta que resava 'Frenem l'emergència social i educativa. Defensem als treballadors de l'educació'.
Durant la manifestació, que ha culminat al voltant de les 13.30 hores en la intersecció entre el passeig de Gràcia i la plaça de Catalunya, s'ha demanat la dimissió de la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, i s'han corejat lemes com 'Lluitant lluitant, també estem educant, 'Som nosaltres qui estem a les aules, som nosaltres qui sabem el que passa' i 'On està, no ho veiem, on està el 6%'.
També s'han escoltat altres lemes com a 'Despeses militars, en escoles i hospitals', 'Illa, si això dura, us passarà factura', 'Govern, escolta, això és una revolta', 'Menys discursos i més recursos', 'Menys burocràcia i més democràcia' i 'Menys policia, més educació'.
Entre les pancartes que aguantaven els manifestants es podien llegir missatges com a 'Famílies en lluita per l'educació pública', 'La vaga educativa és una lluita de classes' i 'Pas llesta i em sobra una consellera'.
USTEC, CGT I INTERSINDICAL
Poc abans de començar la manifestació, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha cridat a actors polítics i socials a obrir un nou procés negociador que permeti resoldre els problemes estructurals del sistema educatiu, i després d'assegurar que ara els contactes amb Educació són "inexistents", veu necessari treballar conjuntament per aconseguir consensos i per actualitzar una Llei d'Educativa de Catalunya que considera caduca.
La secretària general de la federació d'ensenyament de la CGT, Laura Gener, ha exigit a Educació asseure's a negociar amb el comitè de vaga per aconseguir un acord al més aviat possible, i a més de reclamar més inversió a les aules, ha advertit al Govern: "A l'estiu, o se senta a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions".
Des de la Intersindical Educació, el seu portaveu Marc Martorell ha subratllat que la manifestació va més enllà de les millores que necessita el sector perquè "aquesta protesta no és només per les condicions laborals dels treballadors, sinó que és una lluita per un model de país".
ALTRES ENTITATS
El president de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC), Jordi de Carreras, creu que el preacord amb el Govern que el sector educatiu no va ratificar ha suposat un punt d'inflexió en evidenciar el malestar existent, per la qual cosa ha reclamat un gran acord que impliqui i en el qual participin tots els afectats, també les famílies.
La secretària general de CNT Ensenyament, Montse Luque, ha emplaçat als docents de tots els centres de Catalunya a organitzar-se durant l'estiu per seguir endavant amb les demandes de la comunitat educativa perquè: "Això no ha acabat, guanyarem".
La representant de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Cati Morros, ha apuntat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el Govern han fracassat "a l'hora de deslegitimar tota la lluita que està fent la comunitat educativa", reivindicant també la necessitat de construir un sistema educatiu de qualitat i en català.
Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc), la seva portaveu Tània Ros, ha assegurat que estaran en totes les mobilitzacions que es duguin a terme per defensar "una educació pública i de qualitat en català i arrelada al territori", deixant clar que començaran el curs més organitzats i combatius i que estan disposats a arribar fins al final.
El secretari general i portaveu a Catalunya del Sindicat d'Estudiants, Guillermo Prieto, ha celebrat que la manifestació se celebri en diumenge perquè puguin agrupar a famílies i classe treballadora, i després de demanar la dimissió de Niubó, considera que seria positiu començar el proper curs "una vaga indefinida fins a guanyar".