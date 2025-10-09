AMP.- Maura protagonitza 'Vieja loca' a Sitges: "M'ho vaig passar genial, com en un parc d'atraccions"

Rep aquest dijous el Gran Premi Honorífic del festival
SITGES (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)
L'actriu Carmen Maura protagonitza la cinta de terror 'Vieja loca', que es presenta aquest dijous com 'premiere' europea en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, i ha assegurat sobre el seu paper en la pel·lícula: "M'ho vaig passar genial, com en un parc d'atraccions".
En roda de premsa a Sitges, on aquest dijous rep un dels Gran Premi Honorífic del festival, Maura ha assegurat que per a un paper tan físic va fer peses i ha bromejat que ha sortit sense "cap cardenal" del rodatge.
Ha dit que no ho recorda com "un treball especialment dur", potser una mica físicament, però ha dit que tot estava preparat.
A 'Vieja loca', produïda per J.A.Bayona, dirigida per l'argentí Martín Mauregui i projectada en la secció Sitges Collection, s'explica la història d'Alicia (Maura) la filla de la qual comença a sospitar després d'una estranya trucada telefònica i no localitzar a la cuidadora de la seva mare senil i crida la seva exparella perquè s'apropi a la seva casa perquè la cuidi, iniciant-se un joc sàdic.
Preguntada per si es troba còmoda al cinema de gènere, ha dit no distingir per gèneres: "Em sento còmoda davant de la càmera pràcticament sempre. Em puc sentir incòmoda si no entenc el que el director vol, però si ho entenc i està la càmera aquí, tot em va bé".
"És que em diverteix molt i també té un avantatge, que se'm dona bé", ha dit Maura, al que Martín Mauregui ha afegit que és un animal de cinema.
"EL SINISTRE ÉS SEMPRE MOLT CINEMATOGRÀFIC"
Mauregui ha dit que el projecte va començar sent un film petit en un espai reduït, però que es va ser fent cada vegada més gran, i que va voler partir de l'anècdota de la trucada per anar traient la foscor del personatge d'Alicia: "El sinistre és sempre molt cinematogràfic".
El director ha dit que quan va escriure la història no tenia pensat que Maura pogués ser la protagonista --"no ho vaig fer pensant en Messi", ha dit--, i que quan un amic l'hi va proposar li va escriure una carta.
Mauregui ha lloat el desplegament de Maura durant tot el rodatge i ha afirmat que feia sentir a l'equip més vell que ella als seus 80 anys, en recordar una escena en la qual grimpa i que no va tallar fins que ella ho va fer malgrat dir-li que no feia falta, al que Maura ha dit: "La càmera és sagrada, si està en marxa està en marxa".
J.A.Bayona, productor de la pel·lícula, ha dit que Maguregui ja era un home important en la indústria cinematogràfica argentina, amb el qual va col·laborar en 'La sociedad de la nieve', i ha afirmat que és "estimulant" abrigallar a un director novell.
La passada de 'Vieja loca' en el Festival de Sitges es podrà veure de forma simultània en més de 70 sales de tota Espanya, i també es podrà veure com Maura rep el premi i la presentació de la pel·lícula.