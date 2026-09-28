Maricarmen podrà tornar a casa després d'aconseguir els seus representants un acord amb Urbagestión

Fernando Sánchez - Europa Press
Si accepta, signarà un contracte de vuit anys amb una renda que no superarà el 30% dels seus ingressos i podrà tornar després de rebre l'alta
MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -
Representants de Maricarmen i Urbagestión han aconseguit aquest dilluns un acord perquè l'octogenària pugui tornar "amb caràcter immediat" a l'habitatge del carrer Alcalde Sainz de Baranda en la qual va residir durant 70 anys i de la qual va ser desnonada dimecres passat.
L'acord, pendent de convalidació per la pròpia Maricarmen --encara ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón--, s'ha produït després de més de quatre hores de reunió intervinguda per professionals de l'Empresa Municipal de l'Habitatge i Sòl (EMVS Madrid).
Així ho ha traslladat la consellera delegada d'EMVS Madrid, Ana de Miguel, en roda de premsa en concloure la trobada, entorn de les 22 hores, en la qual ha informat que l'acord contempla un nou contracte de lloguer de vuit anys i una renda que no superarà el 30% dels seus ingressos nets.
De Miguel ha explicat que el contracte se subscriurà conformement a la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) i a l'empara del Servei d'Intermediació del Lloguer de l'empresa municipal.
"L'acord permetrà a Maricarmen tornar al que era el seu domicili amb caràcter immediat per un preu que no supera el 30% dels seus ingressos nets", ha assenyalat De Miguel, qui ha agraït a la propietat la seva disposició a oferir una renda "molt per sota del preu de mercat".
La responsable de l'EMVS no ha precisat la quantitat exacta perquè Maricarmen encara ha de presentar documentació per calcular-la, encara que ha assegurat que es mantindrà dins dels marges establerts pels equips de l'empresa municipal.
CONTRACTE DE VUIT ANYS I RETORN DESPRÉS DE L'ALTA
Per la seva banda, l'advocada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha indicat que la renda serà aproximadament similar a la qual la dona venia abonant abans del llançament. El nou contracte tindrà una durada de vuit anys i no inclourà "cap particularitat especial".
"No hi ha hagut grans discrepàncies, però no deixa de ser una negociació en la qual cal revisar més de 20 clàusules i veure punts i comes. Érem molts juristes en la taula i sempre és complicat, però finalment hem aconseguit un acord molt satisfactori", ha explicat.
Maricarmen no ha pogut participar en la reunió a causa que continua hospitalitzada, per la qual cosa la defensa haurà de comunicar-li ara les condicions pactades perquè prengui una decisió i, si escau, ferma el contracte.
La intenció és agilitar els tràmits perquè, si accepta l'acord, pugui tornar directament a l'habitatge quan rebi l'alta hospitalària. Les seves pertinences continuen a l'interior de l'immoble perquè, segons ha recordat la seva advocada, no va tenir temps de recollir-les abans que s'executés el llançament.
El programa municipal oferirà a Maricarmen assessorament jurídic, econòmic, tècnic i fiscal durant la vigència del contracte. Per a la propietat inclou un segur multirisc de la llar i un altre d'impagament de les rendes.
Ana de Miguel ha subratllat que l'Ajuntament culmina amb aquesta mediació el "acompanyament" prestat a Maricarmen a través dels serveis socials, l'ajuda a domicili, la teràpia ocupacional i l'oferiment d'un allotjament alternatiu sense cost en una residència municipal.
UN ACORD "POSITIU" QUE ARRIBA "TARDA"
Dur ha valorat de forma "molt positiva" el resultat de la reunió, encara que ha lamentat que l'acord hagi arribat diversos dies després del desnonament i després que Maricarmen hagués de ser traslladada a l'hospital.
"Això arriba tard perquè arriba dies després del seu desnonament i després d'haver portat a una persona a una situació en la qual mai hauria d'haver-se vist", ha assenyalat la lletrada, qui ha confiat que, si Maricarmen accepta i signa el contracte, el conflicte pugui concloure d'una forma "millor i més feliç per a tots".
Dur ha qualificat de "històric" que una persona pugui tornar a un habitatge després d'haver-se executat el seu llançament. També ha demanat que aquestes solucions es busquin abans que les persones afectades es trobin al carrer.
"Crec que no hem viscut alguna cosa igual. Això hauria de suposar un canvi i fer-se norma. Les administracions públiques han de posar-se a treballar en les alternatives habitacionals abans que es produeixin els desallotjaments forçosos", ha defensat.
"FRUIT DE LA MOBILITZACIÓ SOCIAL"
L'advocada ha atribuït l'acord a la mobilització social i sindical desenvolupada durant els últims dies. "Sense el suport del Sindicat d'Inquilines i sense tota la mobilització social que hi ha hagut, això no hauria estat possible", ha afirmat Dur, acompanyada per la portaveu del Sindicat d'Inquilines de Madrid, Carolina Vilariño, i per Vicente, primer de Maricarmen.
La lletrada ha recordat la imatge de la dona sortint en llitera de l'immoble i sent traslladada directament a l'hospital, una escena que ha descrit com "la imatge de la vergonya" i que, segons ha remarcat, "no es pot repetir".
Per la seva banda, Vilariño ha coincidit que l'acord no s'hauria aconseguit sense la pressió mantinguda des del desnonament. "Hagués estat un altre desnonament més sense resposta o un desnonament invisible si no hagués existit acompanyament sindical", ha sostingut. "Lluitar serveix, hi ha esperança i podem construir coses millors si les barallem", ha afegit Vilariño.
L'ACAMPADA DE SOL CONTINUARÀ
El Sindicat d'Inquilines havia advertit abans de conèixer-se el resultat de la reunió que l'acampada instal·lada des del dissabte en la Porta del Sol continuaria més enllà que s'aconseguís un acord individual per Maricarmen o que el Govern aprovés un reial decret d'habitatge.
L'organització reclama l'aprovació íntegra del 'decret Maricarmen', amb mesures com la renovació automàtica dels contractes de lloguer, una regulació contra els abusos en els arrendaments temporals i per habitacions i la paralització dels desnonaments sense alternativa habitacional.
El Govern manté la seva intenció de portar aquest dimarts al Consell de Ministres el Reial decret-llei d'habitatge, encara que l'acord sobre el seu contingut continua obert i varis dels seus socis parlamentaris han advertit que encara estan lluny de recolzar-ho.
QUART INTENT DE DESNONAMENT
Maricarmen va ser desnonada dimecres passat de l'habitatge en la qual residia des de 1956. El contracte de renda antiga havia estat signat originalment pel seu pare i posteriorment es va subrogar en ella.
Urbagestión va adquirir l'immoble en 2018 i va acudir als tribunals en considerar extingit l'arrendament. Encara que una sentència inicial va donar la raó a Maricarmen, l'Audiència Provincial va fallar posteriorment a favor de la propietat i el Tribunal Suprem va inadmetre al desembre de 2023 el recurs presentat per la seva defensa.
El llançament es va executar en el quart intent, després que centenars de persones passessin la nit enfront de l'edifici per tractar d'impedir-ho. Maricarmen, de 87 anys i amb una discapacitat reconeguda del 50%, va ser evacuada en llitera per sanitaris del Samur i traslladada a l'Hospital Gregorio Marañón.
El desnonament va provocar una marxa el dissabte des de la Porta del Sol fins al Congrés dels Diputats sota el lema 'Ni una Maricarmen més', després de la qual va començar l'acampada en el conegut com a 'quilòmetre zero'.