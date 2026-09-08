BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Manifestacions de docents en vaga han obligat a desviar des d'aquest dimarts al matí 13 línies de bus a Barcelona.
Concretament, les línies afectades són l'H12, H16, V15, V17, X2, 46, 47, 59, 65, 67, 68, 109, 120, segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en una publicació a X recollida per Europa Press.
Les manifestacions han obligat a tallar des del matí d'aquest dimarts les rondes, que ja s'han reobert, i altres vies com l'AP-7 a Granollers (Barcelona), la Gran Via de Barcelona i la C-60 a Argentona (Barcelona).