La manifestació del Pride a Barcelona compta amb Collboni, Urtasun, Reintke, Dalmau i Menor

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -
La manifestació del Pride Barcelona 2026 d'aquest dissabte compta entre els seus assistents amb l'alcalde, Jaume Collboni; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i els consellers de la Generalitat Albert Dalmau (Presidència) i Eva Menor (Igualtat).
També s'ha vist en el punt de partida a la tinent d'alcaldia Maria Eugènia Gay; a la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany; a la copresidenta del Grup Verds/ALE en el Parlament Europeu Terry Reintke i al president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, entre altres.
Enguany la marxa té el lema 'Totes les realitats, un sol orgull' i ha partit sobre les 18.00 de la plaça Universitat, des d'on recorre la Gran Via fins a l'Arc de Triomf, lloc de lectura del manifest i de diversos concerts.
URTASUN I REINTKE
Urtasun ha dit que surten al carrer per viure "completament en llibertat, sense por", ha agraït l'assistència de Reintke i ha recordat que ells dos van ser l'any passat en la mateixa marxa que va haver a Budapest, que va arribar a celebrar-se tot i que intentava impedir-la el Govern hongarès de l'aleshores president Viktor Orban.
Per això mateix, ha demanat no donar "res per fet" i ha recordat que PP i Vox van votar recentment en el Congrés en contra de reformar el Codi Penal amb la finalitat de prohibir teràpies de conversió.
Al costat del ministre, Terry Reintke ha declarat que Espanya ocupa la primera posició en el rànquing de defensa dels drets LGTBIQ+.
DALMAU I MENOR
Dalmau ha dit que és un orgull participar en "un dia de manifestació, un dia de lluita", i ha definit Catalunya com a baluard de garantia de drets i llibertats dels qui estimen de manera lliure.
Menor ha destacat que el Departament d'Igualtat defensa Catalunya com una terra on es pot estimar com cadascú vulgui, i ha afegit que recolzen la candidatura de Barcelona per organitzar l'esdeveniment WorldPride 2030.
COLLBONI
Collboni ha destacat precisament la candidatura de Pride Barcelona per organitzar l'esdeveniment de 2030, un "punt de trobada de tot el món" però, especialment, dels llocs del món on hi ha gent que veu amenaçats els seus drets.
L'alcalde creu que la manifestació d'aquest dissabte serveix a la ciutat per confirmar el seu compromís amb els drets LGTBI en particular i el respecte a la diversitat i als drets humans en general, des que l'any 1977 "es va fer a Barcelona la primera gran manifestació a favor de la llibertat".
Ha destacat que aquesta marxa compta amb més de 70 organitzacions i també més de 500 voluntaris, molts dels quals són estrangers "que han vingut a la ciutat de Barcelona justament buscant llibertat i buscant seguretat, i és la seva forma de retornar" aquest acolliment.
Des de l'organització, Ferran Poca ha explicat que la gent surt al carrer perquè els seus drets "estan amenaçats per la ultradreta", així que ha defensat reivindicar-se enfront d'això, i també enfront de les agressions que està havent als carrers.