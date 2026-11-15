AMP.- Localitzen una persona atrapada en l'esfondrament d'una casa a Riba-roja d'Ebre (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat una persona atrapada en l'esfondrament d'una casa a Riba-roja d'Ebre i treballen per retirar les runes i poder efectuar la seva extracció.
Segons han informat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press han activat 11 dotacions en el lloc dels fets, en el qual treballen des d'aquest diumenge al matí després de rebre l'avís a les 8.02 hores.
L'edifici ha col·lapsat completament i els bombers treballaven des de la seva arribada amb la possibilitat que hi hagués una persona atrapada, que finalment ha estat trobada, encara que encara no han pogut accedir a ella.
Han informat que l'immoble adjacent ha patit un forat en la paret lateral, però no presenta danys estructurals.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 2 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.