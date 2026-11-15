Localitzen un menor que havia desaparegut al Coll de Banyuls-Rabós (Girona)

Xavi Hurtado - Europa Press - Arxiu
GIRONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest diumenge a un menor que havia desparegut aquest dissabte a la zona del Coll de Banyuls-Rabós (Girona), on participava en una excursió d'una agrupació d'escolta.
Segons han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press l'helicòpter de rescat farà les maniobres per evacuar-ho de la zona on ha estat trobat, al Coll de Banyuls.
Els bombers, al costat dels Mossos d'Esquadra, han treballat amb un ampli dispositiu amb dotacions terrestres, l'unitat de drons i l'unitat canina.