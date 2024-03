Llibertat provisional per a l'alcalde de Puigverd de Lleida

Més de 100 concentrats davant de l'Ajuntament contra la violència de gènere



LLEIDA, 9 març (EUROPA PRESS) -

El jutjat de guàrdia de Lleida ha deixat en llibertat provisional l'alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, en prendre-li declaració per sengles denúncies de presumptes amenaces i coaccions, i de lesions i amenaces en violència de gènere, maltractament en àmbit familiar i agressió sexual a menor d'edat.

No ha dictat ordre d'allunyament per a ell, que queda en llibertat com a investigat, i el jutge enviarà cada causa al jutjat competent, informa el TSJCat.

Aquest mateix dissabte per la tarda, més de 100 persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament contra la violència de gènere, després de la detenció.

JUNTS LI DEMANA DIMITIR

Els Mossos d'Esquadra el van detenir divendres per la tarda i aquest dissabte al matí va passar a disposició judicial, mentre el seu partit, Junts, l'ha suspès de militància cautelarment i li demanarà que deixi l'Alcaldia.

En un comunicat, Junts ha compartit aquest dissabte la seva consternació pels fets "molt greus" i s'ha posat a la disposició de la família i persones afectades.