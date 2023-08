L'incendi de Portbou (Girona) queda estabilitzat i acaba el desconfinament

El vent de tramuntana seguirà fort tota la nit



GIRONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

L'incendi de Portbou i Colera (Girona) ha quedat estabilitzat aquest dissabte a la nit, alhora que el desconfinament s'ha completat, han informat els Bombers de la Generalitat.

L'inspector de Bombers Jordi Martin ha declarat els periodistes en el centre de comandament instal·lat a Llançà (Girona), sobre les 21.30, que a la nit se segueix treballant amb uns 15 vehicles, amb unes 60-70 persones i amb drons que supervisen el perímetre perquè no superi les 573 hectàrees.

A les 7 del matí s'hi incorporaran 2 mitjans aeris, que "permetran fer una supervisió ràpida i clara", tasca a què també hauran contribuït els drons durant la nit.

DIUMENGE PODRIA QUEDAR CONTROLAT

Una vegada estabilitzat, es treballa perquè el foc quedi controlat diumenge "amb el pas de les hores".

Però el vent de tramontana que ha bufat fort durant el dissabte ho seguirà fent tota la nit, especialment sobre les 2 de la matinada.

EL FLANC DRET

Per això, les zones prioritàries segueixen sent les mateixes i a més s'insisteix especialment en el flanc dret de les flames, contra el qual s'ha treballat perquè no arribés a Llançà.

La carretera N-260 restringeix la circulació a veïns i treballadors, perquè Bombers hi puguin transitar.