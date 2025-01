L'escriptor argentí Jorge Fernández Díaz, Premi Nadal 2025 amb 'El secreto de Marcial'

BARCELONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -

El periodista i escriptor argentí Jorge Fernández Díaz ha guanyat el 81 Premi Nadal de Novel·la, dotat amb 30.000 euros, amb 'El secreto de Marcial', ha anunciat aquest dilluns el jurat en la gala de lliurament a l'hotel Palace de Barcelona.

La novel·la, que s'havia presentat a concurs amb el títol 'Marcial' sota el pseudònim Daniel Ocampo i que es publicarà el 5 de febrer a Destino, és una reconstrucció de les relacions paternofilials i la necessitat de resoldre l'enigma del pare.

'El secreto de Marcial' aborda la necessitat d'un escriptor d'entendre què va ser el seu pare, en una novel·la amb tocs de suspens i que viatja entre Astúries i Buenos Aires des de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat, i és un homenatge als migrants espanyols, però també se submergeix en els misteris familiars i les relacions de vegades espinoses entre pares i fills que s'estimen.

El Premi Nadal 2025 havia rebut 769 originals amb una gran varietat d'opcions literàries de la novel·la contemporània en castellà, amb un predomini de les novel·les contemporànies i una preferència per la novel·la negra i el 'thriller'.

El jurat del Premi Nadal l'han format format els escriptors Inés Martín Rodrigo, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello i l'editor Emili Rosales, i ha atorgat per majoria el guardó a la novel·la de Fernández Díaz.

Periodista del diari 'La Nación', Jorge Fernández Díaz (Palermo, Buenos Aires, 1960) ha publicat llibres com 'La logia de Cádiz', l'exitosa novel·la 'Mamá' y la saga policíaca protagonitzada per l'agent Remil, amb volums com 'El puñal', 'La herida' i 'La traición'.

En rebre el guardó, Fernández Díaz ha assegurat que "de mare, n'hi ha només una, però tot pare és un enigma", i que des que el seu pare va morir el 2005 li rondava el fantasma literari de com escriure sobre ell.

Fill de dos asturians, el guanyador ha explicat que el seu pare pertanyia a una generació que "no podia comunicar-se amb els seus fills", i ha assegurat que la seva història té a veure amb moltes generacions d'espanyols i iberoamericans.

Ha fet broma dient que el seu pare li va donar per perdut quan va voler ser escriptor, però ha considerat que és "un gir irònic al destí" que el seu pare torni a Espanya en forma de novel·la i en una nit com aquesta.