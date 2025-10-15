AMP.- Les carreteres catalanes tallades per la vaga per Palestina es recuperen de manera progressiva

La C-25 a Manresa s'ha tallat per segona vegada, però els Mossos informen que s'ha reobert
BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha informat que tots els talls registrats aquest dimecres al matí arran de la vaga per Palestina "s'han aixecat" ja, però ha advertit que la normalitat a les carreteres es recuperarà de manera progressiva.
En unes declaracions als mitjans des del Centre d'Informació Viària de Catalunya (Civicat), Lamiel ha explicat que les principals afectacions s'han produït a la C-25 i a la C-17 a Vic (Barcelona), tant en sentit Lleida com Girona, a més de la ronda Litoral (B-10) d'entrada a la capital catalana.
Concretament, el tall a la ronda ha congestionat tota la B-10 i l'A-2 fins a l'altura de Sant Andreu de la Barca, a més de l'A-3 fins passat el Papiol (Barcelona), una situació que ha generat "retencions molt considerables" i ha arribat a obligar els Mossos d'Esquadra a obrir un desviament a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) cap a la B-23.
Tot i que les principals carreteres s'han pogut reobrir després dels talls, cap a les 11.30 hores un grup de manifestants ha tornat a tallar la C-25 a Manresa, però fonts de la policia catalana expliquen que el trànsit torna a circular; no obstant això, l'N-II a Mataró (Barcelona) sí que té interrompuda la circulació davant l'estació de Rodalies.
ENTRADA NORD PER BARCELONA
Tot i que els talls s'han aixecat a les principals vies, Lamiel ha recomanat als conductors que es dirigeixin a la capital catalana que ho facin per la zona nord de la ciutat, ja que ha estat l'accés que ha comptat amb un trànsit "bastant fluid".
A més, ha plantejat l'opció d'entrar a Barcelona per la carretera de pagament C-16, que també s'ha arribat a congestionar perquè molts vehicles han redirigit la seva ruta en detectar talls per la A-2.
ACCIDENT A RAJADELL (BARCELONA)
Paral·lelament als talls per la vaga per Palestina, Lamiel ha explicat que aquest matí s'ha produït un accident greu sense persones ferides a la C-25 a l'altura de Rajadell (Barcelona) en direcció Girona, on han xocat dos camions, un dels quals amb càrrega d'animals.
Per això, el director de l'SCT ha avançat que trigaran unes 12 hores a resoldre la incidència, ja que en aquest tipus d'accidents s'han de retirar els camions, un equip de veterinaris ha de revisar els animals que hagin pogut patir ferides i s'ha de reparar la barrera que separa els dos sentits de la marxa.
Finalment, l'SCT està fent desviaments a vies alternatives.