Publicat 03/08/2026 15:39

L'avi mort a la piscina de Jorba (Barcelona) va morir d'una patologia cardiorrespiratòria

Archivo - Arxivo - Ambulància del SEM en una imatge d'arxiu
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -

L'home de 73 anys que va morir aquest diumenge a la tarda en la piscina municipal de Jorba (Barcelona) va morir d'una patologia cardiorrespiratòria, no ofegat, segons ha informat Protecció Civil aquest dilluns en un comunicat.

Així ho han constatat les informacions posteriors dels serveis mèdics que van atendre la víctima, per la qual cosa el recompte d'ofegats a les piscines catalanes aquest estiu torna a 9.

L'avís al 112 va ser a les 18:16 hores, moment en què el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar 2 ambulàncies, que no van poder fer gens per salvar-li la vida.

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