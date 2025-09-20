AMP.- Junqueras: Catalunya "mereix" decidir sobre trens i aeroports, i amb recursos

Lamenta que ERC sol quedar-se sola a Catalunya per "aixecar el nivell de l'ambició"
BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dissabte que Catalunya "necessita i mereix" decidir sobre els seus trens i aeroports, i també tenir els recursos necessaris per a aquestes decisions.
En l'obertura del Consell Nacional d'ERC, ha concretat que "cal un model de governança a Catalunya per al conjunt de les infraestructures, aeroportuàries i ferroviàries".
FINANÇAMENT SINGULAR
"Des de Catalunya som capaços de prendre millors decisions", ha defensat, i ha afegit que això també implica tenir els recursos que impliquen aquestes decisions.
Junqueras ha destacat la importància que sindicats i patronals es pronunciïn públicament sobre la proposta de finançament singular, que veu necessària per afrontar els reptes plantejats, fer polítiques socials més justes i ser útils per al teixit productiu.
TRENS
"Batallem perquè hi hagi un àmbit de decisió català que nomeni la majoria del consell d'administració, la presidència i la direcció general", ha dit sobre la gestió de Rodalies.
Creu que en alguns àmbits s'estan "encarrilant" algunes solucions, mitjançant la negociació amb la Generalitat, però ha criticat que la incompetència de l'Estat genera dificultats, textualment.
Així, ha constatat que des de gener s'incorporaran dos combois de tren nous cada 15 dies per substituir els trens que tenen més de 50 anys.
CRÍTIQUES A AENA
També ha criticat a Aena, perquè el seu anunci de 3.000 milions d'euros d'inversió a l'Aeroport de Barcelona no té en compte, diu, les connexions ferroviàries amb la Terminal 1 i les connexions amb els altres aeroports catalans.
"Això escanya la nostra activitat econòmica i embussa les nostres carreteres", i ha afegit que resoldre aquestes qüestions implica tenir el suport del conjunt de la societat i la seva representació empresarial i sindical.
ERC DAVANT DELS ALTRES PARTITS
A més, ha criticat que a Catalunya "a Catalunya hi ha formacions polítiques que no saben on són i no saben on van, i d'altres que no saben on són i no volen anar enlloc".
"Davant d'aquest panorama, a ERC li toca sovint (més en solitari del que voldria, perquè voldríem sempre estar el millor acompanyats possible), aixecar el nivell de l'ambició nacional del nostre país", ha lamentat.
BATALLAR PER CATALUNYA
El líder republicà ha defensat així que Catalunya assumeixi més competències per aconseguir la "plenitud nacional", perquè aleshores serà més fàcil construir una república nova i per a tothom, diu.
Ha destacat que el seu partit "batalla cada dia en àmbits decisius" i ha citat la reducció de deute, un nou model de finançament i la millora en infraestructures, tant en Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies com en l'Aeroport de Barcelona.