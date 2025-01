AMP.- Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez guanyen el Premi Gaudí a millor direcció per 'Segundo premio'

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -

Els codirectors Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez han guanyat el Premi Gaudí a la millor direcció per 'Segundo premio', en la gala que s'ha celebrat a l'Auditori Forum CCIB.

Rodríguez ha recordat que la pel·lícula tracta l'amistat i la feina en equip dels protagonistes, i per això ha dedicat el premi al seu codirector, Isaki Lacuesta, al qui ha agraït la seva amistat.

Lacuesta no ha anat a la gala però Rodríguez ha llegit un discurs seu, en què afirma que el 50% dels músics cobra menys de 1.000 euros mensuals, i ha reivindicat que es reguli el sector.

'Segundo premio' s'endinsa en la llegenda al voltant de la banda granadina de pop-rock Los Planetas fugint del clàssic biopic musical.

Competien en la categoria amb Carlos Marques-Marcet per 'Polvo serán'; Dani de la Orden per 'Casa en flames' i Marcel Barrena per 'El 47'.