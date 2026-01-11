Interrompuda la R5 de FGC entre Monistrol i Olesa de Montserrat (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
S'ha activat un servei alternatiu per carretera
BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació de trens de la línia R5 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha estat interrompuda entre Monistrol de Montserrat i Olesa de Montserrat (Barcelona) a conseqüència d'un despreniment en el túnel de la Puda, informa Protecció Civil de la Generalitat via X.
La incidència ha estat comunicada poc després de les 10 hores del matí d'aquest diumenge, segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en una anotació en X recollit per Europa Press.
Protecció civil de la Generalitat ha activat la prealerta del pla Ferrocat a causa de la interrupció.
S'ha activat un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Sant Vicenç/Castellgalí (Barcelona) i Olesa de Montserrat.
La línia R5 funciona per via entre les estacions de Plaça Espanya i Olesa de Montserrat i Monistrol de Montserrat i Manresa baixador.