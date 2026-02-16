AMP.- Interior i sindicats de Mossos acorden una pujada salarial de 4.000 euros anuals

Lorena Sopena / Europa Press - Arxiu
També acorden una reducció de 100 hores de la jornada fins a les 1.580 anuals
BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han formalitzat un acord en el Consell de la Policia en el qual s'ha establert un increment de 4.000 euros anuals en el complement específic per a tots els agents de l'escala bàsica i una reducció de 100 hores de la jornada, fins a les 1.580 anuals.
Així ho confirmen fonts del sindicat SAP-FEPOL consultades per Europa Press, que indiquen que es tracta d'un dia "francament històric" ja que s'ha aconseguit el major increment retributiu des de 1989.
D'altra banda, el pacte també amplia les vacances, millora els imports de nocturnitat i caps de setmana i regula compensacions per disponibilitat i prolongació de la jornada.
"VOLUNTAT COMPARTIDA"
Segons el Govern, el text respon a "la voluntat compartida" d'adequar l'organització de treball i el reconeixement professional a l'evolució de les funcions policials i a les necessitats actuals de servei públic de seguretat.
L'acord sorgeix després d'un procés de negociació entre l'Administració i els sindicats, que ha comptat amb 20 reunions de treball per abordar els diferents aspectes vinculats a les condicions laborals, per "reforçar l'eficiència operativa, la qualitat del servei i la cohesió interna del cos".
El document impulsa millores de caràcter retributiu --basades en criteris d'equitat-- i introdueix canvis en el model horari, amb l'adequació de la jornada anual de treball que "afavoreixi la conciliació de la vida laboral, personal i familiar"; així com mesures per incrementar la disponibilitat operativa.
Amb aquesta firma "es consolida un marc estable que contribuirà a reforçar el reconeixement professional, equilibrar les necessitats del servei amb les condicions laborals dels professionals i garantir una prestació de seguretat pública alineada amb els principis d'eficàcia, responsabilitat i qualitat institucional".