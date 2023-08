Intenten robar per encastament a la botiga Chanel de Barcelona i fugen en veure als Mossos

Escapen en un altre cotxe i no consta si estan relacionats amb el recent robatori a Vuitton



BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

Un cotxe ha impactat contra l'aparador de la botiga Chanel del passeig de Gràcia de Barcelona per intentar robar, però els sospitosos han fugit sense emportar-se res en veure un cotxe dels Mossos d'Esquadra a la zona.

Ha estat sobre les 5.30 hores d'aquest dilluns i els Mossos tenen una investigació oberta per trobar als sospitosos, han explicat fonts del cos a Europa Press.

Després d'encastar el cotxe a l'aparador i veure a la policia, els sospitosos han abandonat el vehicle allà i han fugit en un altre cotxe que els esperava.

Per això els Mossos saben que hi ha "almenys dos" cotxes implicats, i revisen les càmeres de seguretat per determinar quantes persones hi han intervingut.

SEGON ENCASTAMENT EN UNA SETMANA

El dilluns de la setmana passada, de matinada, un altre cotxe va robar per encastament a la botiga Louis Vuitton del mateix carrer i a la mateixa illa.

Ara com ara, els Mossos no saben si l'intent de robatori d'aquest dilluns està relacionat amb el de la setmana passada a 80 metres de distància.