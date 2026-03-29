Un incendi al Port de Barcelona crema un vehicle i diversos contenidors de mercaderies

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Fonts portuàries asseguren que no es tracta de mercaderies perilloses
BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -
Un incendi a la zona portuària de Barcelona aquest diumenge al migdia crema un vehicle i diversos contenidors de mercaderies, segons han informat fonts de l'Ajuntament a Europa Press.
Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís per incendi a les 13.17 hores i treballen en l'extinció d'aquest a la zona del Pont d'Europa, al Moll de Ponent, amb 10 dotacions: tres tancs, tres autobombes amb aigua, una ambulància, una autoescala, dos vehicles amb equips de suport i dos vehicles de comandament.
Les mateixes fonts han assenyalat que no consten persones afectades i que s'està treballant en la contenció de les flames.
Segons han informat fonts portuàries a Europa Press, l'incendi ha afectat a algunes tractores portuàries de la terminal i les mercaderies que s'han cremat no són perilloses.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 76 trucades relacionades amb aquest incendi, que ha provocat una columna de fum molt visible, segons han informat via 'X', mentre que Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat.