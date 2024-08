AMP.- Illa promet allunyar als Mossos de la confrontació política i arribar a 22.000 agents al 2030

Ha saludat a Josep Lluís Trapero sense concretar quan el nomenarà director general del cos



SABADELL (BARCELONA), 14 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest dimecres junt amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, el Complex Central de Mossos d'Esquadra a Sabadell (Barcelona) on ha assegurat que advocarà perquè "els homes i dones que formen part del cos de Mossos d'Esquadra puguin desenvolupar la seva tasca allunyats de la confrontació política".

Illa ha expressat que, encara que Catalunya té una bona policia, "sempre es poden fer les coses millor" i s'ha compromès a arribar dels aproximadament 18.000 efectius que el cos té en l'actualitat als 22.000 agents al 2030.

Així ho ha dit durant la declaració institucional posterior a una reunió amb els comandaments del cos i amb els sindicats policials i després de saludar a algunes de les unitats que tenen la seva base en Egara: el Grup Especial d'Intervenció (GEI), la Brigada móbil (Brimo), la Unitat Subaqüàtica, la Unitat Canina o els Tedax, entre altres.

TRES PUNTS CLAU

Illa ha remarcat després del seu primer acte institucional com a president que el seu Govern es regirà per tres punts clau: els serveis públics, la seguretat com "un dret de tots" i el progrés, doncs ha definit al seu executiu com un govern regit pels valors progressistes.

A més, el president ha expressat que el seu objectiu és "generar confiança, una confiança recíproca" entre el Govern i els Mossos, encara que sense esmentar en cap moment la crisi en el cos després del dispositiu fallit per donar compliment a l'ordre del Tribunal Suprem de detenir a l'expresident Carles Puigdemont.

"UNA NOVA ETAPA"

"Catalunya amb el nou Govern ha iniciat una nova etapa en el trajecte cap al nostre autogovern i iniciem també una nova etapa en la manera d'afrontar la seguretat ciutadana en el conjunt del país", ha afegit en una compareixença en la qual no ha permès preguntes als mitjans de comunicació i en la qual no ha aclarit quan nomenarà al major Josep Lluís Trapero, que estava present, com a director general del cos.

A més de mostrar el seu suport als Mossos, Illa ha explicat que la seva voluntat era escoltar les necessitats i inquietuds dels agents abans de prendre "les decisions que corresponguin" i que el que els han demanat és, en les seves paraules, de sentit comú: poder fer el seu treball en les millors condicions, amb rigor i en un clima de serenitat.