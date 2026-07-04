Illa no descarta que l'incendi de la Bisbal (Girona) s'estabilitzi sobre les 22.00

Lorena Sopêna - Europa Press
El confinament seguirà durant la nit i es reavaluarà diumenge al matí
LA BISBAL D'EMPORDÀ (GIRONA), 4 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, no descarta que l'incendi de la Bisbal (Girona) s'estabilitzi sobre les 22 d'aquest dissabte, encara que després queda la fase de control i posteriorment l'extinció, fet que situa ja a mitjan de la setmana vinent "anant tot bé".
En declaracions a les 20.30 en el centre de comandament de l'incendi, ha dit que hi ha "una evolució favorable" encara que ha matisat que ho diu amb tota la prudència: el flanc dret s'ha estabilitzat i l'esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts.
"És una estabilització sobre la qual cal estar molt a sobre", ha dit, i ha destacat la feina constant dels efectius i de persones i entitats, entre els quals ha constatat a la nit: 475 bombers i unes 100 persones de la UME.
DEMANA PRECAUCIÓ I PRUDÈNCIA
El confinament continuarà durant la nit i es reavaluarà en una reunió a les 10 de diumenge, segons hagi anat la nit.
Ha demanat precaució i prudència malgrat l'evolució positiva de l feina dels bombers, respectant el confinament i les activitats: "Res de radials, res de fer treballs que no toquin, sisplau".
Sobre les causes i el detingut, ha dit: "Arribarem al fons d'això", però ha rebutjat especular.
UN BOMBER LLEU
No hi ha afectacions importants a persones: últimament, només una afectació lleu a un bomber i dues intervencions sanitàries a dues persones "per raons que no tenen res a veure de forma directa amb l'incendi".
Hi ha més afectacions materials: provisionalment, es pot parlar de 4 edificacions afectades totalment i 7 parcialment, "que sempre són restituibles. L'única cosa que no és restituible és si és perd una vida humana".