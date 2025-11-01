AMP.- Un home mor en l'incendi d'un edifici a Lleida

LLEIDA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -
Un home ha mort la matinada d'aquest dissabte en l'incendi d'un edifici al carrer Comtes d'Urgell a Lleida, que afectava a la sisena planta de l'immoble i pel qual cap altra persona ha resultat ferida.
Bombers de la Generalitat va rebre l'avís a les 0.53 hores d'aquest dissabte i es van activar set dotacions, entre elles quatre camions d'aigua, amb una vintena d'efectius que han treballat sobre un incendi que afectava als dos pisos de la sisena planta d'un edifici plurifamiliar de planta baixa, informa el cos en un comunicat.
Durant el procés d'extinció els bombers van iniciar tasques de recerca en els pisos afectats, localitzant a l'interior d'un d'ells el cos d'un home que va ser evacuat a l'exterior, on efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van certificar la seva mort.
Les 23 persones que hi havia en les plantes inferiors van ser desallotjades i no han pogut passar la nit a les seves cases i, a més, es va demanar als veïns de l'edifici situat enfront que tanquessin portes i finestres i es confinessin als seus domicilis.
Segons ha informat la Paeria de Lleida en un comunicat, de les 23 desallotjades 19 persones han estat reallotjades i la resta han estat acollides per familiars o amics.
DANYS A l'EDIFICI
A causa de l'incendi els dos pisos s'han cremat per complet i la teulada ha quedat molt afectat, juntament amb els pisos de la planta inferior que s'han vist afectats per les filtracions de l'aigua de l'extinció, per la qual cosa s'ha desplaçat el tècnic municipal per fer una inspecció de l'estat de l'edifici per avaluar danys estructurals.
La tinent d'alcalde, Cristina Morón, ha explicat que "tant els serveis tècnics municipals com a bombers han valorat que no es pot accedir a l'habitatge per les greus afectacions a la coberta", per la qual cosa l'edifici ha quedat precintat fins que hi hagi garanties de seguretat.
Al lloc dels fets també es van desplaçar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del SEM.