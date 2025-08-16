Un helicòpter turístic amara a la platja barcelonina de la Barceloneta sense ferits

BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
Un helicòpter turístic ha hagut d'amarar a 200 metres del pont de la platja de la Barceloneta de Barcelona aquest dissabte pocs minuts després de les 14 hores, per causes que s'estan investigant, sense ferits.
El pilot i els tres passatgers han resultat il·lesos i l'helicòpter ha pogut desplegar quatre flotadors, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
L'helicòpter pertany a l'empresa de vols turístics Sky Tour Barcelona (Skytourbcn), tal com ha confirmat la mateixa companyia a Europa Press.
El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha dit en declaracions als mitjans després de l'incident que una "avaria tècnica" pot ser la causa que ha obligat a l'helicòpter a amarar a la platja.
Batlle ha afirmat que una embarcació de la Guàrdia Urbana de les que normalment presta servei a les platges de Barcelona ha rescatat i auxiliat als ocupants "de manera immediata" i cap d'ells ha patit danys, tampoc el propi helicòpter.
Ha reiterat que les causes de l'incident es desconeixen i ha dit que la investigació correspondrà a la Guàrdia Civil: "L'única cosa que podem fer nosaltres és felicitar-nos a tots, perquè aquest incident, que podia haver estat greu, afortunadament ha quedat en un ensurt".
L'helicòpter, que tenia elements per sostenir-se a l'aigua i ha desplegat flotadors que han mantingut la seva estabilització, ha estat remolcat fins la base de l'empresa que presta aquest servei i els passatgers han estat traslladats al Port Olímpic.
Per a aquest incident s'han activat els Mossos de la Unitat de Seguretat Ciutadana amb la unitat marítima, el Grup de Seguretat Aèria i Salvament marítim, a més de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el cos de Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).