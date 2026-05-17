AMP.- La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet (Barcelona) deté un home després d'un tiroteig a Batllori

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha detingut un home de 30 anys aquest diumenge sobre les 5.00 després d'un tiroteig al carrer Batllori, informen fonts municipals a Europa Press.
Després del tiroteig, una patrulla de la Policia Local va detectar que un cotxe fugia saltant-se els semàfors en vermell i ho va perseguir.
Després, la persecució va seguir a peu fins que la patrulla va detenir un dels dos ocupants.
El va traslladar a la comissaria de la Urbana i després va ser derivat als Mossos d'Esquadra, que s'encarreguen de la investigació, informen les fonts municipals.
Segons fonts dels Mossos d'Esquadra consultades per Europa Press, de moment no hi ha constància de cap ferit, i s'han recollit indicis per començar la investigació dels fets.