Grans cabals del Ges a Torelló, Ter a Roda (Barcelona) i Onyar a Riudellots (Girona)

El riu Ges a Torelló (Barcelona), el Ter a Roda (Barcelona) i l'Onyar a Riudellots de la Selva (Girona) destaquen pel seu cabal aquest divendres per la tarda durant el temporal a Catalunya.
El Ges supera el llindar d'alerta, amb 241 m3/s (al matí en portava 1,2 , informa en un comunicat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que demana "molta precaució".
Els altres dos també superen el llindar d'alerta: el riu Ter porta 232 m3/s (al matí n'eren 14,5), i l'Onyar 55,6 m3/s.