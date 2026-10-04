El Govern aixeca les restriccions per pluja, excepte a l'Alt i Baix Empordà (Girona)

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que les restriccions per l'episodi de fortes pluges a Catalunya no estan vigents des de les 14 hores d'aquest diumenge, encara que es mantindran actives a l'Alt i Baix Empordà (Girona), on existeix un "risc hidrològic" per la crescuda dels rius Ridaura i Daró, per la qual cosa es mantindran restriccions fins a les 21 hores.
Ho ha dit aquest diumenge en roda de premsa, després de presidir la reunió de seguiment del pla Inuncat a la sala Cecat, on ha explicat que la part més important d'aquest episodi "ja està marxant de Catalunya", encara que ha insistit a cridar a la prudència i ha remarcat que aquest és un dia per quedar-se a casa i permetre el treball dels serveis d'emergències.
El president ha lamentat la mort d'una persona a Montornès (Barcelona), que ha quedat atrapada en un aparcament, i una altra a Tordera (Barcelona), a causa de la caiguda d'un mur, i ha informat que se segueix buscant a la desapareguda a Pineda de Mar (Barcelona), però que no consten més desapareguts.
Ha assegurat que aquest ha estat un episodi climatològic excepcional amb característiques tropicals que "no té antecedents" a Catalunya, i ha posat com a exemple els 213 litres per metre quadrat registrats a l'observatori de Can Bruixa de Barcelona.
ETAPA "MOLT DIFERENT" DE PLUGES
Malgrat això, ha dit que afortunadament l'episodi no s'ha convertit en un "minihuracà", tal com indicaven algunes previsions.
Illa ha afirmat que a partir d'aquesta tarda s'entrarà en una etapa "molt diferent", encara que ha advertit que no cal baixar la guàrdia perquè encara pot haver-hi pluges torrencials tant aquest diumenge com aquest dilluns en el litoral i prelitoral, i ha afegit que tan aviat hi hagi avisos que puguin ser més precisos s'enviarà, si procedeixen, els missatges i alertes corresponents.
Està previst que Illa visiti aquesta tarda alguns municipis afectats per les pluges, com Montornès, Granollers i La Roca del Vallès (Barcelona).
RESTRICCIONS A L'EMPORDÀ
Ha explicat que les restriccions a l'Alt i Baix Empordà es mantenen donades les condicions meteorològiques i hidrològiques i ha demanat "molta prudència" a l'entorn dels rius Ridaura i Daró on, ha apuntat, hi ha hagut cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys.
A més, ha demanat als ciutadans que estiguin en aquestes comarques i que s'hagin de desplaçar a Barcelona que ho facin més tard de les 21 hores i que ho facin per l'AP-7, perquè la C-35 i N-II continuen amb problemes en alguns punts.
RECUPERACIÓ "PROGRESSIVA"
Sobre l'estat dels serveis i infraestructures ha dit que s'està duent a terme una recuperació "progressiva", i ha destacat que s'han reobert alguns accessos de l'AP-7, i que la via ja es troba plenament operativa.
Respecte a les infraestructures ferroviàries ha explicat que a alta velocitat entre Barcelona i Madrid està operativa des del migdia d'aquest diumenge i que s'està treballant per recuperar-la entre Barcelona i Figueres (Girona), mentre que a la xarxa de Rodalies s'estan fent marxes exploratòries, amb la previsió que estigui operativa aquest dilluns al matí.
També ha assenyalat una "suspensió important" de vols a l'Aeroport de Barcelona, i ha apuntat que s'han desplegat els serveis de seguretat i assistència per poder atendre a les persones afectades.
Sobre l'estat de les comunicacions ha assegurat que el "95% de les comunicacions estan operatives".
HOSPITALS I RESIDÈNCIES
D'altra banda, ha actualitzat les afectacions que s'han registrat en hospitals, especialment al Vall d'Hebron de Barcelona, on s'ha vist afectada la zona de nounats i de coronàries, i els hospitals de Granollers i Blanes (Girona), on s'han produït inundacions.
Quant a les residències ha explicat que s'ha hagut de traslladar a 21 persones d'una residència de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), i altres afectacions en centres de Barcelona, Malgrat de Mar, Terrassa i Mataró (Barcelona), que es recuperen "progressivament".
Illa ha agraït la tasca dels serveis d'emergències després de les més de 7.000 trucades rebudes pel 112 i ha dit que els serveis han funcionat "pràcticament com un rellotge".
ACTIVITAT AQUEST DILLUNS
De cara a la situació d'aquest dilluns ha sostingut que no hi ha informacions que "no permetin afirmar que demà es pot tornar a la normalitat des d'un punt de vista de comerços i serveis públics".
"Entrem en una etapa diferent de ruixats, de pluges torrencials però disperses, moments propis d'aquesta situació", ha sentenciat.