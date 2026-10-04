El Govern aixeca les restriccions per pluges en 12 comarques però demana "màxima precaució"

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha informat que el Govern aixeca aquest diumenge les restriccions de mobilitat pel temporal de pluges a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Moianès, Osona (Barcelona), Ripollès (Girona), Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès (Tarragona), encara que ha demanat "màxima precaució" i un últim esforç a la ciutadania.
Ho ha dit en roda de premsa aquest diumenge junt amb la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé; la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca; el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà; el cap d'intervenció de Bombers, Oriol Corbella i el cap del grup d'intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Juanjo Verges.
Parlon ha assegurat que la predicció de pluges intenses s'ha complert amb dades "històriques" que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en ciutats com Barcelona, Granollers, Mataró i Cabrils (Barcelona), entre altres, amb més de 1.300 serveis per part dels Bombers.
Parlon ha explicat que s'ha informat a la població d'aquestes comarques mitjançant l'enviament d'un nou Es-Alert, mentre que les restriccions es mantenen a les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Garrotxa, La Selva, Pla de l'Estany (Girona), Maresme i Vallès Oriental (Barcelona), almenys fins a les 14 hores d'aquest diumenge.
La consellera ha remarcat que encara hi ha serveis pendents i treball per fer i, per tant, no es recuperarà una "normalitat real" malgrat aixecar-se aquestes restriccions, per la qual cosa ha recordat que cal evitar desplaçaments si no són necessaris, i ha informat que el 112 ha rebut més de 5.900 trucades.
"És una normalitat que estarà condicionada a anar a poc a poc recuperant-la i, per tant, amb prudència i molta precaució per al conjunt de la ciutadania", ha insistit, i ha demanat evitar riscos especialment a l'entorn del riu Besòs, que ha experimentat una crescuda important durant la matinada d'aquest diumenge.
EPISODI QUE "PASSA A LA HISTÒRIA"
Sarroca ha explicat que aquest episodi de pluges "passa a la història" dels registres climàtics del Meteocat, i ha posat com a exemple les dades registrades en estacions de Barcelona arribant a 213 litres per m2 que, diu, és la xifra més alta registrada a la ciutat des que hi ha dades.
Així, ha dit que es pot parlar d'una pertorbació amb "característiques tropicalitzades" que, apunta, facilita pensar en el canvi d'escenari climàtic que vivim.
PREDICCIÓ
Per la seva banda, Segalà ha subratllat que l'episodi no ha acabat i que Catalunya encara està patint la influència d'aquest sistema de mesoescala convectiu, que ara s'ha desplaçat cap a les comarques de Girona.
En aquest sentit, ha dit que aquest diumenge a la tarda encara es poden produir pluges torrencials "més puntuals" però igualment efectives perquè la massa d'aire tropical segueix present.
A més, ha apuntat que de cara a matí es mantenen els avisos perquè desapareixerà la pertorbació però la massa d'aire càlid pot deixar episodis de "torrencialitat".
MÉS DE 1.300 SERVEIS DE BOMBERS
Corbella ha explicat que els Bombers han atès 1.307 serveis fins a les 9 del matí d'aquest diumenge, i que han sobredimensionat el dispositiu per poder fer front a la simultaneïtat d'avisos.
Ha explicat que s'està treballant coordinadament amb els bombers del grup d'estructures col·lapsades i la unitat subaqüàtica, que està treballant en inundacions i rescats de persones atrapades.
Ha detallat que queden serveis per atendre als quals intentaran arribar un a un, encara que han hagut de prioritzar aquells que requerien una actuació més immediata.
Entre els serveis en marxa ha destacat el de l'Hospital de Blanes (Girona), on s'ha inundat la planta baixa i s'està ajudant als pacients a pujar a les plantes superiors.
51 TRASLLATS LLEUS A HOSPITALS
Vergés ha detallat l'activitat realitzada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès a 237 persones, amb 51 trasllats a centres hospitalaris, tots ells de caràcter lleu.
Solé ha remarcat que en aquelles comarques en les quals s'aixequen les restriccions cal "desescalar amb molta prudència" i que la mobilitat continua restringida en les altres 8 comarques.