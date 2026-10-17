AMP.- El Festival de Sitges premia 'Sanguine', un 'body horror' sobre la pressió laboral

WINDY PRODUCTION/TRESOR FILMS/FESTIVAL DE SITGES
Millor direcció per a Joko Anwar i premi de la crítica per a 'The Incomer'
SITGES (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
El filme 'Sanguine' de la directora francesa Marion Le Corroller, un 'body horror' sobre la pressió laboral, ha guanyat el premi a millor pel·lícula de la Secció Oficial Fantàstic del 59è Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, dotat amb 20.000 euros, ha anunciat aquest dissabte el jurat en roda de premsa.
'Sanguine', protagonitzada per Mara Taquin, explica com una metgessa resident en pràctiques en un competitiu servei d'Urgències d'un hospital té dificultats per complir amb les exigències, alhora que comença a atendre pacients de la seva edat amb símptomes inusuals i el seu propi cos comença a experimentar una inquietant transformació.
En el seu pas pel festival, la directora va assegurar que va traslladar la seva experiència laboral en el món de les finances a un hospital: "Volia que fos una pel·lícula de terror perquè el que vaig viure a les finances va ser terrorífic".
Va explicar que va decidir traslladar-ho a aquest àmbit perquè alguns hospitals "s'han convertit en una empresa gegantina", la qual cosa per a ella és bastant paradoxal i li va servir per transformar-ho en un mirall de la societat capitalista.
Es tracta de la cinquena pel·lícula guanyadora a Sitges dirigida per una dona després de 'Surveillance' de Jennifer Lynch (2008), 'La invitación' de Karyn Kusama (2015), 'El baño del diablo' de Veronika Franz (2024) --codirigida amb Severin Fiala-- i 'La hermanastra fea' d'Emilie Blichfeldt (2025).
PALMARÈS REPARTIT
El jurat de la Secció Oficial Fantàstic, format per Gionna A. Nazzaro, Valeria Vegas, Andy Starke, Alex Litvak i Merry Colomer, ha atorgat el premi a millor direcció a Joko Anwar per 'Ghost in the Cell'; el de millor interpretació femenina a Jasmine Trinca per 'The Spiral' i el de millor interpretació masculina a Benoit Magimel per 'Historias de la noche'.
El premi a millor guió ha estat el de 'Buddy', de Casper Kelly i Jamie King; el de millor fotografia per a Raphaël Vandenbussche per 'Océano Titánico'; la millor música per a Mondo Boys per 'River' i els millors efectes especials per a Hong Jeong-ho per 'Colony'.
El jurat ha lliurat el seu premi especial a 'Drag', de Greg Yagolnitzer i Raviv Ullman, la pel·lícula produïda per Danny DeVito; el premi Citizen Kane a director revelació ha estat per a Adrian Chiarella per 'Leviticus'.
El premi de la crítica Jose Luis Guerin de la Secció Oficial Fantàstic ha estat per a 'The Incomer', de Louis Paxton, el del jurat Carnet Jove per a 'Ghost in the Cell', i el del públic per a 'Wildwood', de Travis Knight.
La integrant del jurat Valeria Vegas ha assegurat que 'Sanguine' és una pel·lícula molt completa en la qual importa "el que explica i com ho explica" i com la feina es pot convertir en un nou terror, i ha considerat que pot connectar amb una nova generació.
ALTRES SECCIONS
En la secció Noves Visions la millor pel·lícula ha estat 'Hen', de Nico Scheepers; la millor direcció 'ex aequo' per a Fernando Martínez i Juan González (Burnin' Percebes) per 'La muerte de Drácula' i per a Cristian Ponce per 'Familia teme enfrentar una nueva noche de terror', i millor curt 'ex aequo' per a 'Snakes in Lace', de Martina Pavliková, i 'Noize', de Javier Rodríguez Pino.
En la secció Anima't el guardó a millor llargmetratge d'animació ha estat per a 'We Are Aliens', de Kohei Kadowaki, i el de millor curtmetratge ha recaigut en 'The Flesh Dress', de Joachim Hérissé.
El premi a la millor pel·lícula de la secció Òrbita ha estat per a 'Gummy', de Javi Prada; el de la secció Documenta 'Dernsie. La vida increíble de Bruce Dern', de Mike Mendez, i el premi Brigadoon Paul Naschy al millor curt per a 'The Last Snow', de Rodolphe Bouquet-Populus.
El Premi Méliès d'Or a millor pel·lícula de gènere fantàstic europea ha estat per a 'Feels like Home', de Gábor Saltai, i el millor curtmetratge per a 'The Old Lady and the Eternity', de Marc Martínez Jordán; el Méliès de plata a millor pel·lícula europea ha estat per a 'The Spiral', de Paolo Strippoli, i el de millor curtmetratge per a 'El moribundo', de Laura Guerricaechevarría.
A aquests premis s'hi sumen els de SGAE Nova Autoria per a estudiants de cinema ja anunciats, que van ser per a Nausica Serra per 'Dissecció d'una incoherència' el de millor direcció; Diana Magallón el de millor guió per 'Amor comestible', i Pablo Garayoa i Lídia Grau el de millor música original per 'Ambert Lights'.
MÉS D'1 MILIÓ DE RECAPTACIÓ
El director del Festival de Sitges, Ángel Sala, i la de la fundació, Mònica Garcia, han confirmat l'augment d'entrades venudes i de recaptació: han crescut un 6% les entrades i es porten 1.050.000 euros de recaptació.
Garcia ha subratllat que el festival està tenint un "creixement continu i una passió per part del públic", i ha confiat que a l'edició de 2027 (la del 60è aniversari) es pugui disposar de nou d'El Retiro.
Sala ha afegit que hi ha l'"interès màxim" de recuperar la sala Retiro per al 60è aniversari, i ha dit que l'Auditori haurà de tenir obres de rehabilitació i millora de l'equipament però estarà a punt per a la nova edició.
Tant Sala com Garcia han destacat el bon moment del cinema de gènere, i han subratllat que les dones cada vegada tenen més pes: "Ja era hora de la mirada femenina", ha subratllat Garcia.