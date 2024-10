AMP.- El Festival de Sitges premia l'austríaca 'El bany del diable' com a millor pel·lícula

Guanya també el premi de la crítica i el del jurat jove

SITGES (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

La producció austríaca 'El bany del diable', de Veronika Franz i Severin Fiala, ha guanyat el premi a la Millor pel·lícula de la Secció Oficial del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 2024, i també el Premi de la Crítica José Luis Guarner i el Premi Jurat Carnet Jove, ha anunciat aquest dissabte el jurat en roda de premsa.

El film, triat per Àustria per representar-la en els Oscar com a millor pel·lícula internacional i que s'estrenarà als cinemes espanyols el 15 de novembre, se situa en el segle XVIII i ofereix un retrat psicològic del malestar femení inspirat en fets reals protagonitzat per una dona jovençana que descobreix les obligacions opressives de la vida matrimonial i cau en la depressió.

PALMARÈS REPARTIT

En un palmarès repartit en la Secció Oficial, el jurat atorga el premi a la Millor direcció a Soi Cheang per 'Twilight of the warriors: Walled in'; el de Millor interpretació femenina a Kristine Froseth per 'Desert Road', i el de Millor interpretació masculina 'ex aequo' a Geoffrey Rush i John Lithgow pels seus papers a 'The rule of Jenny Pen'.

El premi al Millor guió de la Secció Oficial ha estat per 'A different man', d'Aaron Schimberg; el de Millor fotografia per 'Strange darling', a càrrec de Giovanni Ribisi; el de Millor música per 'Fréwaka' de Die Hexen, i el de millors efectes visuals per 'Else'.

El jurat de la Secció Oficial Fantastic, format per Fred Dekker, Lisa Dreyer, Christophe Gans, Carlota Pereda i Stephen Thrower, ha concedit un Premi especial a la pel·lícula sud-coreana 'Exhuma', de Jang-jae Hyun.

Gans ha assegurat que 'El bany del diable' és "excel·lent i molt equilibrada" en tots els nivells, Thrower ha dit que és una pel·lícula a la qual no han trobat defectes, i Pereda ha ressaltat que és una guanyadora incontestable.

El Premi de la Crítica José Luis Guarner ha recaigut en 'El bany del diable'; el Premi Citizen Kane de la crítica al director revelació en Thibault Emin per 'Else', i el Premi a millor curtmetratge de la secció oficial per 'Chew', de Félix Dobaire.

ALTRES SECCIONS

En la secció Noves Visions ha guanyat com a Millor llargmetratge 'A desert', de Joshua Erkman; Millor direcció, Grazia Tricarico per 'Bodi Odissey', i Millor curtmetratge 'Say Wuff!', de Fabian Podeszwa.

El premi a la Millor pel·lícula de la secció Òrbita ha estat per 'Zero', de Jean Luc Herbulot; el de Millor pel·lícula Blood Window iberoamericana per 'La meva bèstia', de Camila Beltran; el de Millor llargmetratge de la secció Anima't per 'Memòries d'un caragol', d'Adam Eliot; Millor curtmetratge d'Anima't per 'Free the chickens', de Matús Vizár, i Premi Brigadoon al millor curtmetratge per 'Cèntric', de Luiso Martín.

El Premi del públic a millor pel·lícula de la Secció Oficial Fantastic ha estat per 'Strange darling', de JT Mollner; el del públic en la secció Midnight X-Treme ha recaigut en 'Die alone', de Lowell Dean, i el del Jurat Carnet Jove ha recaigut en la triumfadora de l'edició, 'El bany del diable'.

El premi Méliès de plata a la millor pel·lícula europea de gènere fantàstic ha estat per 'Animale', d'Emma Benestan, en la categoria de llargmetratge, i per 'Meat puppet', d'Eros V., en la de curtmetratge.

BONA ASSISTÈNCIA I RECAPTACIÓ

El director del Festival de Sitges, Ángel Sala, i la directora de la fundació del festival, Mònica Garcia, han assegurat que la recaptació ha estat "bona" malgrat no disposar en aquesta edició del cinema Retiro, que està en obres.

Garcia ha dit que a data d'aquest dissabte porten un 0,5% menys de recaptació respecte a l'any passat, amb 827.124 euros: "S'ha notat la pèrdua del Retiro", ha afegit, i ha subratllat que el públic ha apostat pels abonaments.

Sala ha celebrat la mèdia d'assistència "espectacular" a les sessions del festival, i el bon funcionament de l'Escorxador, que ha arribat per quedar-se, diu.

El Festival lliura els seus premis aquest dissabte a la tarda durant una gala i tanca la seva 57 edició diumenge amb les tradicionals maratons, fins a l'any vinent, en què es farà del 9 al 19 d'octubre.