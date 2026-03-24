AMP.- 5 exconsellers es querellen pel "perill segur de destrucció" de les obres de Sixena

David Zorrakino - Europa Press
Critiquen les "sentències polítiques" en un acte a les Cotxeres de Sants
BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -
Cinc exconsellers de Cultura de la Generalitat han presentat aquest dimarts una querella contra el trasllat de les pintures murals de Sixena del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) al Monestir de Santa Maria de Sixena (Osca) en entendre que existeix un "perill segur de deterioració o destrucció" de les obres.
La querella l'ha presentat l'advocat i ex-diputat de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, en representació dels exconsellers Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borrás i Àngels Ponsa, i es dirigeix contra la magistrada i contra els representants del Govern d'Aragó i de l'Ajuntament de Villanueva de Sixena que van interposar una demanda d'execució de la sentència.
A la querella, a la qual ha tingut accés Europa Press, els exconsellers al·leguen que malgrat haver esgotat l'exercici de les seves funcions com a màxims responsables en Cultura i preservació del patrimoni, segueixen ostentant una responsabilitat en la preservació dels Béns d'Interès Cultural (BIC) situats a Catalunya.
Sostenen que d'executar-se la sentència, que ordena el trasllat de les pintures murals a Osca, es produiria una "destrucció" o greu alteració d'un BIC, com han alertat diversos experts, i plantegen possibles responsabilitats penals per presumptes delictes de prevaricació i contra el patrimoni històric.
DELICTES
L'escrit, que ha estat presentat davant de la Sala Penal i Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó, esgrimeix que l'execució de la sentència, dictada pel Jutjat de 1ª Instància i Instrucció d'Osca número 2, comporta "ineludiblement" la consumació d'un delicte contra el patrimoni històric, recollit al Codi Penal.
En aquest sentit, recorda que les pintures de Sixena estan sotmeses a tal grau especial de protecció que decauen altres drets, com el d'executar una sentència "si tal acte implica la consumació d'un delicte".
Argumenta que, si després d'haver-se aportat diversos informes pericials que alerten del "perill segur de deteriorament o destrucció de les obres" es manté la pretensió de traslladar-les, amb manifest menyspreu al segur i fatal resultat, els responsables podrien incórrer en un delicte de prevaricació.
Per tot això, sol·liciten que es practiquin diverses diligències, entre elles, l'interrogatori als querellats, i que s'adoptin mesures cautelars: "Ens sembla coherent i necessari que s'ordeni la paralització de l'execució instada d'una sentència ferma".
"L'EXECUCIÓ HA DE DECAURE"
Els cinc exconsellers, acompanyats d'Alonso-Cuevillas, han explicat la interposició de la querella en un acte celebrat aquest dimarts a les Cotxeres de Sants, a Barcelona.
Alonso-Cuevillas ha subratllat que es tracta d'un tema jurídicament complex perquè hi ha una sentència ferma del Tribunal Suprem que estableix que la propietat de les obres pertany a Aragó, una sentència en la qual considera que han prevalgut els criteris polítics sobre els "estrictament jurídics" i contra la qual la Generalitat no ha volgut presentar un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional.
Davant d'aquesta situació anòmala ha dit que s'ha de ponderar el dret a una tutela judicial efectiva que requereix que s'executi la sentència i el fet que l'execució d'aquesta comporti la comissió d'un delicte i que l'Estat espanyol no pugui complir amb les seves obligacions internacionals.
"L'execució de la sentència ha de decaure", ha sentenciat, al·ludint a informes independents que alerten de possibles danys irreparables.
"DANY IRREPARABLE A la HUMANITAT"
Puig, que ha comparegut per videoconferència, ha subratllat que als cinc exconsellers els mou el mateix sentiment, la voluntat de complir amb les lleis que protegeixen el patrimoni català, i que en assabentar-se al final d'aquest procediment que hi havia un article del Codi Penal que els permetia actuar no van dubtar "ni un minut" a fer-ho.
En aquest sentit, ha dit que espera que la querella serveixi per evitar aquest "dany irreparable per a la humanitat, que seria la destrucció d'aquestes pintures" i que no es pot claudicar, que cal resistir, ser resilients i seguir lluitant.
"PRETÉN SER UNA HUMILIACIÓ"
Mascarell ha subratllat que aquest assumpte és essencialment polític i que si els exconsellers han decidit presentar aquesta querella és perquè entenen que la resposta per part Ajuntament de Barcelona, del Govern i del Ministeri de Cultura "està sent feble".
Ha lamentat que els catalans hagin de ser els únics al món obligats a retornar obres artístiques, fins i tot dins del mateix Estat, i que els qui ho han ordenat tenen l'absoluta convicció que la catalanitat s'ha de liquidar: "Això pretén ser una humiliació".
"SÓN SENTÈNCIES POLÍTIQUES"
Tresserras ha manifestat que l'objectiu de la querella és fer el màxim possible per preservar la integritat d'aquestes obres, que el que va fer el MNAC entra dins de les millors pràctiques possibles per conservar el patrimoni i que, per això, quan des d'Aragó acusa d'espoli "és mentida".
Un altre dels motius per presentar la querella, ha assenyalat, respon a la defensa del MNAC i dels seus treballadors i ha lamentat que les resolucions que dicten el trasllat de les obres "són sentències polítiques que estaven preestablertes".
"PRESERVAR NO ÉS POSSEIR"
Borrás ha assenyalat que si la catalanofòbia fos un art, el trasllat de les obres de Sixena seria "una obra mestra" i que la querella es fonamenta en tres eixos: la preservació artística com a principi irrenunciable, la responsabilitat compartida de tots els actors implicats i el sentit cultural.
Ha subratllat que aquest bé és extremadament valuós, però també extremadament fràgil, que el seu estat actual i futur depèn de les condicions de conservació d'on estan, que és el MNAC, i que experts independents han certificat que la seva manipulació pot comportar danys irreversibles: "Preservar no és posseir", és garantir la supervivència de l'art, ha remarcat.
"PETITESA MORAL IMMENSA"
Finalment, Ponsa ha expressat que d'executar-se la sentència suposaria un atac contra la ciutadania i una vulneració dels drets culturals.
A més, ha reivindicat que els catalans han estat conservant aquests béns amb els seus impostos, que s'han preservat en molt bon estat de conservació al MNAC i que és una obligació que arribin a les futures generacions, per la qual cosa córrer el risc que pateixin un dany o la destrucció "és d'una petitesa moral immensa".