Estibaliz Urresola, Premi Gaudí a millor direcció novella amb '20.000 especies de abejas'

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La directora basca Estíbaliz Urresola Solaguren ha guanyat el Premi Gaudí a millor direcció novella per '20.000 especies de abejas', una de les pel·lícules de la temporada.

Urresola s'ha imposat en la categoria a Alejandro Marín per 'Te estoy amando locamente'; Juan Sebastián Vásquez i Alejandro Rojas, per 'Upon Entry', i Laura Ferrés, per 'Una imatge permanent'.

En rebre el guardó, Urresola ha dit que no esperava el premi i ha recordat que significa molt perquè els seus "primers passos" al cinema els va fer a Barcelona i aquest guardó suposa tancar un petit cercle.

Urresola ha reclamat l'alto el foc a Gaza i ha exigit als governs que "detinguin la comercialització d'armes amb Israel o qualsevol altre país".

Ha reivindicat el cinema com a instrument de transformació social, per la qual cosa ha demanat un cinema més divers, més plurilingüe i més segur per a les dones: "Gràcies a les dones que denuncieu: sou referents. Estem fartes", ha afegit.

La directora s'ha alçat amb aquest premi a una setmana de ser una de les més nominades en els Premis Goya.