En estat crític un home de 70 anys després de caure per una zona de roques a Begur (Girona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
GIRONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
Un home de 70 anys ha quedat en estat crític després de caure per una zona de roques a la Punta Des Plom de Begur (Girona) aquest dilluns sobre les 8.55 hores.
L'home ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En una altra publicació prèvia, els Bombers han explicat que l'home ha patit "ferides de gravetat" en caure per una zona de roques.
Arran del succés el cos ha activat 4 dotacions, entre elles unitats conjuntes amb el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un helicòpter de rescat amb el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) i el SEM, per la seva banda, ha activat dues ambulàncies.
L'avís s'ha donat sobre les 8.55 hores a través del telèfon d'emergències 112.